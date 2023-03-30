Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна

Причиной стало завершение срока контракта

30 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Об этом сообщает ТАСС.

Чуприян освобождён от должности в связи с завершением срока контракта, отметил источник агентства. Он продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда Чуприяну исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом в Федеральной противопожарной службе.

Напомним, что с сентября 2021-го по май 2022 года Чуприян временно исполнял обязанности главы МЧС – его назначили после гибели министра Евгения Зиничева.

В пожарной охране Чуприян начал работать с 1979 года. Он прошёл путь от рядового пожарного до начальника Управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 2003 по 2005 год возглавлял Главное управление ГПС МЧС. В течение 2005-2006 годов был начальником Северо-Западного регионального центра МЧС и в 2006 году был назначен заместителем министра.