Путин ответил на вопрос о возвращении Фридмана словами о морали
Глава государства отметил, что будущее каждого человека зависит от его поступков
14 октября 2023, 07:30, ИА Амител
Уехавшие из страны россияне могут вернуться, но должны понести ответственность в случае нарушения закона. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию.
Глава государства отметил, что будущее каждого человека зависит от его поступков. Касается это и остальных россиян, а не только Фридмана.
"Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей", – сказал президент.Путин считает, что реакция в обществе на решение вернуться человека в Россию зависит от его поведения. В том числе на это влияет и соблюдение морально-этических норм относительно своей Родины.
08:22:31 14-10-2023
Рыжий Чуб спокойненько из России уехал. Т.е. кому мораль ,а кому буква Закона. Двойные стандарты. Но это для нас не новость.
10:22:02 14-10-2023
Гость (08:22:31 14-10-2023) Рыжий Чуб спокойненько из России уехал. Т.е. кому мораль ,а ... Напрасно вы так. Падают же бизнес-аэропланы ...
12:09:03 14-10-2023
"Глава государства отметил, что будущее каждого человека зависит от его поступков" В том числе, это касается и для главы государства.
16:41:23 14-10-2023
О какой морали толстосумов можно говорить, если они имеют двойное гражданство, являются налоговыми резидентами других стран , а не России, выводят деньги из России, в т.ч. Фридман.Видимо, ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЕМУ ФАБЕРЖЕ ЗАЩЕМили.Его друг Авен не собирается возвращаться, хотя и министром был, когда пропали 40 млн долларов кредита пиндосов России в начале 90-х.Об этом даже в Комсомолке писали.А я ей верю по старой памяти.
17:40:33 14-10-2023
А Васька слушает да ест...(слова из басни)
19:36:27 14-10-2023
Одна болтовня и покровительство подобного рода преступникам. Ворон ворону глаз не выклюет
11:45:05 16-10-2023
комментаторы такие все умные... )) вы думаете вам прям расскажут на каких условиях они возвращаются? успокойтесь и живите своей жизнью