Путин ответил своему двойнику на вопрос о двойниках
"Второго" президента сделал студент СпбГУ с помощью нейросети
14 декабря 2023, 21:35, ИА Амител
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о двойниках в ходе "Итогов года". Сам вопрос ему задал двойник, созданный нейросетью.
Фактически вопрос главе государства задал студент СпбГУ, который вместо себя выставил дипфейк главы государства – созданный с помощью ИИ персонаж обладал внешностью, голосом и мимикой российского президента.
"Это мой первый двойник, кстати сказать", – отметил Путин, перед тем как ответить на вопрос об искусственном интеллекте.
Президент также добавил, что быть похожим на него и говорить его голосом должен только один человек – он сам.
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08:46:26 15-12-2023
Мои сомнения по двойнику, в течение двух часов, полностью подтвердились.