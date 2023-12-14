Путин ответил своему двойнику на вопрос о двойниках

"Второго" президента сделал студент СпбГУ с помощью нейросети

14 декабря 2023, 21:35, ИА Амител

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о двойниках в ходе "Итогов года". Сам вопрос ему задал двойник, созданный нейросетью.

Фактически вопрос главе государства задал студент СпбГУ, который вместо себя выставил дипфейк главы государства – созданный с помощью ИИ персонаж обладал внешностью, голосом и мимикой российского президента.

"Это мой первый двойник, кстати сказать", – отметил Путин, перед тем как ответить на вопрос об искусственном интеллекте.

Президент также добавил, что быть похожим на него и говорить его голосом должен только один человек – он сам.