Путин передал доли иностранных инвесторов в Danon и "Балтике" Росимуществу

"Балтика" 23 июня сообщила, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила процесс поиска инвестора для своего бизнеса в России. Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в РФ

17 июля 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимуществу. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включено 98,56% акций в капитале "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащих "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg).

В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включено более 83 млрд обыкновенных акций "Данон Россия" (99,9999% в капитале, исходя из отчета компании за 2022 год), принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также 85 тыс. акций "Данон Россия" (0,0001% в капитале), принадлежащие ООО "Данон трейд" (им владеет "Данон Россия").

Напомним, что "Балтика" 23 июня сообщила, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила процесс поиска инвестора для своего бизнеса в России. Тогда "Балтика" указывала, что сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ.

В свою очередь Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.