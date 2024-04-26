Путин передал структуре "Газпрома" управление "дочками" Ariston и BSH

К компании перешли 100% компании "Аристо Термо Русь" и 100% – "БСХ Бытовые Приборы"

26 апреля 2024, 23:24, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte. Об этом сообщает РБК.

Так, к компании перешли 100% компании "Аристо Термо Русь" и 100% – "БСХ Бытовые Приборы". Первая принадлежала Ariston Holding N.V., а вторая – BSH Hausgeräte GmbH.

На сайте "Газпром бытовые системы" говорится, что холдинг является крупнейшим в России производителем бытового газового оборудования. Компания выпускает газовые и электрические плиты нескольких марок. В его состав входят Чайковский филиал, Балакиревский филиал, а также ООО "Каневской завод газовой аппаратуры".