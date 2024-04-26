Путин передал структуре "Газпрома" управление "дочками" Ariston и BSH
К компании перешли 100% компании "Аристо Термо Русь" и 100% – "БСХ Бытовые Приборы"
26 апреля 2024, 23:24, ИА Амител
Президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte. Об этом сообщает РБК.
Так, к компании перешли 100% компании "Аристо Термо Русь" и 100% – "БСХ Бытовые Приборы". Первая принадлежала Ariston Holding N.V., а вторая – BSH Hausgeräte GmbH.
На сайте "Газпром бытовые системы" говорится, что холдинг является крупнейшим в России производителем бытового газового оборудования. Компания выпускает газовые и электрические плиты нескольких марок. В его состав входят Чайковский филиал, Балакиревский филиал, а также ООО "Каневской завод газовой аппаратуры".
05:46:00 27-04-2024
Ни чего не понятно но очень интересно
08:27:44 27-04-2024
Сменили собственника указом.
09:50:34 27-04-2024
цапцарапнули, как в СССР
10:17:02 27-04-2024
гость (09:50:34 27-04-2024) цапцарапнули, как в СССР... Враки гость, СССР так не делал, чтобы нагло воровать чужое. Восьмая заповедь гласит - не кради, за что будет наказание.
10:26:32 27-04-2024
Гость (10:17:02 27-04-2024) Враки гость, СССР так не делал, чтобы нагло воровать чужое. ... Давай ещё, очень смешно пишешь.
10:37:20 27-04-2024
Гость (10:26:32 27-04-2024) Давай ещё, очень смешно пишешь. ... Гость, если ты воруешь, то что можно смешнее написать? Не убиваемый идеал ВВП, во многих сидит до конца их жизни.