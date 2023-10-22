Путин по-немецки ответил на нападки на бывшего канцлера Германии

Президент отметил, что "чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту", симпатизирующему нацистам

22 октября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на нападки в Германии на бывшего канцлера страны Герхарда Шредера. Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент интервью, где российский лидер комментирует ситуацию на немецком.

"Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", – заявил он, говоря об экс-спикере Палаты общин Канады. Путин подчеркнул, что сказал эту фразу на немецком, поскольку "так его услышат".

Напомним, что Шредера критикуют, в том числе, из-за дружбы с Путиным. Экс-канцлер подчеркивал, что не будет притворяться, что не близок с российским президентом, даже если это является причиной нападок.