Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Северокорейский лидер часто использует лимузин Maybach

20 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подарок северокорейская сторона получила 18 февраля.

Марка и модель врученного авто не указываются, но известно, что это машина российского производства.

Как напоминает издание, в сентябре 2023 года Ким Чен Ын приезжал в РФ, где Путин показывал ему Aurus. Сам Ким Чен Ын часто использует лимузин Maybach.