Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль
Северокорейский лидер часто использует лимузин Maybach
20 февраля 2024, 09:15, ИА Амител
Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Подарок северокорейская сторона получила 18 февраля.
Марка и модель врученного авто не указываются, но известно, что это машина российского производства.
Как напоминает издание, в сентябре 2023 года Ким Чен Ын приезжал в РФ, где Путин показывал ему Aurus. Сам Ким Чен Ын часто использует лимузин Maybach.
09:19:48 20-02-2024
Лучше бы собаку подарил
09:32:50 20-02-2024
Гость (09:19:48 20-02-2024) Лучше бы собаку подарил ... И красиво и вкусно
10:29:37 20-02-2024
Гость (09:32:50 20-02-2024) И красиво и вкусно... И сытно и полезно
09:23:01 20-02-2024
машина российского производства -- бронированная наверное. БТР
09:33:34 20-02-2024
Ниву?
10:22:01 20-02-2024
Гость (09:33:34 20-02-2024) Ниву?... Желтую Калину
09:48:36 20-02-2024
Главное, не обделаться жидко с этим "автомобилем". Нехорошо получится, если сломается. Корейцы нам здорово помогли...
10:28:52 20-02-2024
Гость (09:48:36 20-02-2024) Главное, не обделаться жидко с этим "автомобилем". Нехорошо ... Робкий вы какой-то.Приобретите себе что-то вяжущее для желудка.Почувствуйте себя увереннее.
10:06:56 20-02-2024
Два лидера которые не переживают за выборы в своей стране
10:22:29 20-02-2024
Гость (10:06:56 20-02-2024) Два лидера которые не переживают за выборы в своей стране... Народы этих стран не переживают за выборы.А вот в демократичных странах переживают.К примеру, какая такая власть народа учинится при 80-ти летнем дедушке или при миллиардере.Шибко тот народ переживает за свою власть.
12:37:37 20-02-2024
Гость (10:06:56 20-02-2024) Два лидера которые не переживают за выборы в своей стране... Лайк, за комментарий.
10:20:09 20-02-2024
Какой рост у Ына? Он меньше Путина?
13:37:19 20-02-2024
Гость (10:20:09 20-02-2024) Какой рост у Ына? Он меньше Путина?... Ниже ростом только Губин.
10:25:15 20-02-2024
Два смелых лидера. Но наш В.В. Путин всё равно лучший)))
10:56:22 20-02-2024
горожанка (10:25:15 20-02-2024) Два смелых лидера. Но наш В.В. Путин всё равно лучший)))... В гараже живёшь?
10:26:49 20-02-2024
Два года назад заокеанский американский народ своей властью решил поставлять оружие и боеприпасы народу Украине в его борьбе с народом России.
10:32:17 20-02-2024
HYUNDAI SOLARIS, 2012 года, пробег 350 000 км, ОТС.
10:34:04 20-02-2024
Ким хорошо выглядит, румяный.
11:18:04 20-02-2024
Прицеп "Скиф", который мы не первые выборы видим в его имуществе.
13:40:18 20-02-2024
Гость (11:18:04 20-02-2024) Прицеп "Скиф", который мы не первые выборы видим в его имуще... А Сталин всю жизнь в одном френче и сапогах. И костюмы от Бриони, галстуки, ботиночки, часы за мильены не носил.
14:58:59 20-02-2024
Гость (13:40:18 20-02-2024) А Сталин всю жизнь в одном френче и сапогах. И костюмы от Сталин и солдат на кумовьёв не менял.
13:27:00 20-02-2024
Песков сказал, что Аурус. Только не уточнил, седан или лимузин.