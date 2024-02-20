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Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Северокорейский лидер часто использует лимузин Maybach

20 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подарок северокорейская сторона получила 18 февраля.

Марка и модель врученного авто не указываются, но известно, что это машина российского производства.

Как напоминает издание, в сентябре 2023 года Ким Чен Ын приезжал в РФ, где Путин показывал ему Aurus. Сам Ким Чен Ын часто использует лимузин Maybach.

Владимир Путин КНДР

Комментарии 22

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Гость

09:19:48 20-02-2024

Лучше бы собаку подарил

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Гость

09:32:50 20-02-2024

Гость (09:19:48 20-02-2024) Лучше бы собаку подарил ... И красиво и вкусно

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Гость

10:29:37 20-02-2024

Гость (09:32:50 20-02-2024) И красиво и вкусно... И сытно и полезно

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Гость

09:23:01 20-02-2024

машина российского производства -- бронированная наверное. БТР

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Гость

09:33:34 20-02-2024

Ниву?

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Гость

10:22:01 20-02-2024

Гость (09:33:34 20-02-2024) Ниву?... Желтую Калину

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Гость

09:48:36 20-02-2024

Главное, не обделаться жидко с этим "автомобилем". Нехорошо получится, если сломается. Корейцы нам здорово помогли...

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Гость

10:28:52 20-02-2024

Гость (09:48:36 20-02-2024) Главное, не обделаться жидко с этим "автомобилем". Нехорошо ... Робкий вы какой-то.Приобретите себе что-то вяжущее для желудка.Почувствуйте себя увереннее.

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Гость

10:06:56 20-02-2024

Два лидера которые не переживают за выборы в своей стране

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Гость

10:22:29 20-02-2024

Гость (10:06:56 20-02-2024) Два лидера которые не переживают за выборы в своей стране... Народы этих стран не переживают за выборы.А вот в демократичных странах переживают.К примеру, какая такая власть народа учинится при 80-ти летнем дедушке или при миллиардере.Шибко тот народ переживает за свою власть.

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Гость

12:37:37 20-02-2024

Гость (10:06:56 20-02-2024) Два лидера которые не переживают за выборы в своей стране... Лайк, за комментарий.

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Гость

10:20:09 20-02-2024

Какой рост у Ына? Он меньше Путина?

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Гость

13:37:19 20-02-2024

Гость (10:20:09 20-02-2024) Какой рост у Ына? Он меньше Путина?... Ниже ростом только Губин.

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горожанка

10:25:15 20-02-2024

Два смелых лидера. Но наш В.В. Путин всё равно лучший)))

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Гость

10:56:22 20-02-2024

горожанка (10:25:15 20-02-2024) Два смелых лидера. Но наш В.В. Путин всё равно лучший)))... В гараже живёшь?

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Гость

10:26:49 20-02-2024

Два года назад заокеанский американский народ своей властью решил поставлять оружие и боеприпасы народу Украине в его борьбе с народом России.

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Гость

10:32:17 20-02-2024

HYUNDAI SOLARIS, 2012 года, пробег 350 000 км, ОТС.

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Гость

10:34:04 20-02-2024

Ким хорошо выглядит, румяный.

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Гость

11:18:04 20-02-2024

Прицеп "Скиф", который мы не первые выборы видим в его имуществе.

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Гость

13:40:18 20-02-2024

Гость (11:18:04 20-02-2024) Прицеп "Скиф", который мы не первые выборы видим в его имуще... А Сталин всю жизнь в одном френче и сапогах. И костюмы от Бриони, галстуки, ботиночки, часы за мильены не носил.

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Гость

14:58:59 20-02-2024

Гость (13:40:18 20-02-2024) А Сталин всю жизнь в одном френче и сапогах. И костюмы от Сталин и солдат на кумовьёв не менял.

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Гость

13:27:00 20-02-2024

Песков сказал, что Аурус. Только не уточнил, седан или лимузин.

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