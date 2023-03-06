Путин поддержал идею "паспорта семьи мобилизованного"

О подобном проекте ранее Путину рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков

06 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин одобрил идею растиражировать по стране проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного". Как сообщает ТАСС, в нём будут отображаться потребности каждой семьи военнослужащего.

О подобном проекте ранее Путину рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он подчеркнул, что идею уже успешно реализовали в регионе. Путин поблагодарил его за инициативу.

Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного – очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну", – прокомментировал Путин.

По словам Шумкова, в Курганской области семьи мобилизованных были взяты под опеку, и широкий спектр вопросов от газификации до единовременной материальной помощи решается оперативно. Власти определили социальный портрет каждый семьи "с теми вопросами, которые необходимо решать".