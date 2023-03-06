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Путин поддержал идею "паспорта семьи мобилизованного"

О подобном проекте ранее Путину рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков

06 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин одобрил идею растиражировать по стране проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного". Как сообщает ТАСС, в нём будут отображаться потребности каждой семьи военнослужащего.

О подобном проекте ранее Путину рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он подчеркнул, что идею уже успешно реализовали в регионе. Путин поблагодарил его за инициативу.

Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного – очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну", – прокомментировал Путин.

По словам Шумкова, в Курганской области семьи мобилизованных были взяты под опеку, и широкий спектр вопросов от газификации до единовременной материальной помощи решается оперативно. Власти определили социальный портрет каждый семьи "с теми вопросами, которые необходимо решать".

Комментарии 10

  • Ну да! ещё этой информации, которой может воспользоваться "враг", в сети, нет!!! снова хитрый план?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Символ, который вынуждены были носить евреи во время Холокоста, чтобы их легко можно было отличить от остального населения. Немцы заставляли евреев носить отличительный знак, зачастую в форме шестиконечной звезды, для их изоляции и преследования.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Как сообщает ТАСС, в нём будут отображаться потребности каждой семьи военнослужащего----наверное, потребность номер 1 это вернуть мобилизованного в семью
    06 марта, Гость   Ответить
  • Конечно надо но и от мобилизованных должны быть результаты по освобождению исконно русских земель от укрожидобандеровской мрази.
    06 марта, Гость   Ответить
  • А нет идей как сделать паспорт ПОБЕДИТЕЛЯ ?
    06 марта, Гость   Ответить
  • потребность номер 1 это вернуть мобилизованного в семью --- который не хочет, а у добровольца потребность 200 тысяч в месяц
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а у добровольца-------а цифирку то озвучьте реальных добровольцев(только когда будете фантазировать вспомните что указ был"мобилизовать 300 тысяч человек")
    07 марта, Гость   Ответить
  • а цифирку то озвучьте реальных добровольцев --- откуда я знаю, я про потребность написал. Ни разу пока не читал статистику. Может ее нет. Может их 10 % от 300 тысяч, а может 90 %. Я думаю, скорее 10. Хотя есть версия, что большинство кто не хотел, сумел найти причины не пойти
    07 марта, Гость   Ответить
  • А удары по инфраструктуре врага?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, откуда я знаю----на новостном канале "Известие"-Шойгу :более 20 тысяч человек пошло в войска добровольцами,продолжать дуется не надо
    07 марта, Гость   Ответить
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