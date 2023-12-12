Путин подписал обновленный базовый закон о занятости в России

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы госполитики в сфере занятости

12 декабря 2023, 20:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в РФ". Об этом сообщает ТАСС.

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы госполитики в сфере занятости. Он вводит или корректирует ряд понятий и уточняет статус граждан, которые могут называться занятыми или безработными.

Один из авторов поправок, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, отмечает, что закон закрепляет меры по содействию повышения занятости молодежи. В документ добавили финансовое стимулирование работодателей, трудоустраивающих подобных граждан.

Также появится и новый порядок получения статуса безработного – теперь ими будут признаваться люди, ищущие работу, зарегистрированные службой занятости и готовые приступить к трудовой деятельности. Право определять, признать ли гражданина безработным, получат региональные ведомства по месту регистрации гражданина. Если органы занятости не смогут предоставить человеку подходящую работу в течение 10 дней, то его признают безработным.

Еще одно направление – профилактика безработицы. Службы занятости должны будут помогать не только людям без работы, но и тем, у кого она уже есть, но он хочет найти лучшие условия. Особую поддержку окажут работникам, находящимся под риском увольнения, бывшим участникам СВО и членам их семей, а также предпенсионерам.