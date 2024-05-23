Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США

Для этого будут использовать американское имущество

23 мая 2024, 19:49, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу, российские правообладатели получают возможность обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества в связи с решением органов Соединенных Штатов. К заявлению нужно будет приложить оценку ущерба. Отмечается, что правообладателями в таком случае могут выступать Российская Федерация или Центробанк.

С целью компенсации ущерба можно будет изымать американское имущество или связанных с Вашингтоном лиц с последующей передачей правообладателю. Правительство должно будет в течение четырех месяцев подготовить поправки к законам, которые нужны для исполнения указа. Выявлять принадлежащее лицам США имущество, включая ценные бумаги, которое может быть использовано для компенсации ущерба, будет правительственная комиссия