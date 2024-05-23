Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США
Для этого будут использовать американское имущество
23 мая 2024, 19:49, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно указу, российские правообладатели получают возможность обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества в связи с решением органов Соединенных Штатов. К заявлению нужно будет приложить оценку ущерба. Отмечается, что правообладателями в таком случае могут выступать Российская Федерация или Центробанк.
С целью компенсации ущерба можно будет изымать американское имущество или связанных с Вашингтоном лиц с последующей передачей правообладателю. Правительство должно будет в течение четырех месяцев подготовить поправки к законам, которые нужны для исполнения указа. Выявлять принадлежащее лицам США имущество, включая ценные бумаги, которое может быть использовано для компенсации ущерба, будет правительственная комиссия
20:13:24 23-05-2024
Ну вот все таки документ созрел, теперь будем несколько годиков выявлять, и тогда супостаты держитесь!
21:12:00 23-05-2024
Влад (20:13:24 23-05-2024) Ну вот все таки документ созрел, теперь будем несколько годи... чревато ответными мерами...и не только от сша
07:37:56 24-05-2024
Гость (21:12:00 23-05-2024) чревато ответными мерами...и не только от сша... Какие «ответные»? Деятель, ты вообще в себе? Это они наши активы отжали. И это наша ответка. Какие еще «чреватости» ты хочешь найти? Они наши бабки украли. Мы в ответ отожмем их бабки.
10:13:06 24-05-2024
Гость (21:12:00 23-05-2024) чревато ответными мерами...и не только от сша... чревато ответными мерами --- еще больше будут отжимать вывезенные за бугор активы. Некоторые из нас туда вообще ничего не вывезли. А кто вывез будут недовольны
07:35:59 24-05-2024
Влад (20:13:24 23-05-2024) Ну вот все таки документ созрел, теперь будем несколько годи... Все уже выявлено, американские активы учитываются на счетах типа «С». Они все пронумерованы и известны. Не надо чушь свою молоть.
10:08:08 24-05-2024
или связанных с Вашингтоном лиц --- какая широкая трактовка, таких наверное много