Путин подписал указ о награждении двух жителей Алтайского края госнаградами

Глава государства отметил заслуги настоятеля Александро-Невского собора Барнаула Андрея Басова и учителя русского языка и литературы гимназии № 22 Елены Жердевой

29 июня 2023, 22:49, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Жители Алтайского края получили государственные награды. Как сообщает пресс-служба правительства региона, президент Владимир Путин подписал указ о награждении настоятеля Александро-Невского собора Барнаула Андрея Басова и учителя русского языка и литературы гимназии № 22 Елены Жердевой.

Басова удостоили знака отличия "За благодеяния". Под его руководством было построено и воссоздано множество храмов на Алтае и в Новосибирской области. Также он принял на себя задачу строительства Александро-Невского собора, который имеет семь куполов и 44-метровую колокольню.

Жердеву удостоили почетного звания "Заслуженный учитель РФ". За последние три года успеваемость ее учеников по литературе составляет 88,6 %, а по русскому языку – 77,1 %. С 2005 года она реализует проект "Школьная газета", результатом которого стала популярная газета "Гимназия Life Style".