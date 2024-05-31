Путин подписал указ о назначении Федорищева врио главы Самарской области
Он был помощником ректора РАНХиГС, работал советником главы Минэкономики и директором департамента стратегического развития министерства
31 мая 2024, 19:40, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после отставки Дмитрия Азарова. Его назначили временно исполняющим обязанности губернатора региона – соответствующий указ опубликован на портале правовых актов и вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что 31 мая Азаров подал в отставку. Как сообщает "Ъ", с момента инаугурации Дмитрия Азарова на второй губернаторский срок в сентябре 2023 года в регионе сложился "управленческий коллапс". За полгода там арестовали несколько бывших и действующих чиновников.
Федорищев – выходец из "школы губернаторов". Он был помощником ректора РАНХиГС, работал советником главы Минэкономики и директором департамента стратегического развития министерства. Занимал пост замглавы Тульской области с марта 2016 года.
08:16:23 01-06-2024
- "Напомним, что 31 мая Азаров подал в отставку. Как сообщает "Ъ", с момента инаугурации Дмитрия Азарова на второй губернаторский срок в сентябре 2023 года в регионе сложился "управленческий коллапс". За полгода там арестовали несколько бывших и действующих чиновников." ------ Что то подобное происходит и в нашем крае, а то фэйк, не фэйк и дыму много.