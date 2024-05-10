Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства

Он занял эту должность уже во второй раз

10 мая 2024, 22:59, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним, что Мишустин назначается на пост председателя правительства уже во второй раз. Первый раз он занял должность в январе 2020 года, когда правительство на данный момент зампреда Совбеза Дмитрия Медведева ушло в отставку.