Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа
31 июля 2023, 21:52, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Координацией деятельности по подготовке празднований займется оргкомитет "Победа".
Правительство разработает план празднований, в том числе и торжественные мероприятия отдельным событиям. МИД РФ поручается "обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий".
Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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