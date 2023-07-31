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Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа

31 июля 2023, 21:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Решение принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Координацией деятельности по подготовке празднований займется оргкомитет "Победа".

Правительство разработает план празднований, в том числе и торжественные мероприятия отдельным событиям. МИД РФ поручается "обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий".

Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Комментарии 2

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Гость

22:25:46 31-07-2023

Готовь сани летом, телегу зимой?

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Гость

23:13:50 31-07-2023

Ничего не понял, но очень интересно. В 2025 году? Дожить надо ещё.

  5 Нравится
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