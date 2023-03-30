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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

С 1 апреля по 15 июля в войска призовут 147 тысяч человек

30 марта 2023, 23:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Так, с 1 апреля по 15 июля в войска призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву, в количестве 147 тысяч человек.

Напомним, что осенью 2022 года на военную службу были призваны 120 тыс. человек, а прошлой весной – 134,5 тысячи человек. В среднем в последние годы каждый призыв затрагивал около 130 тысяч человек.

Напомним, призывная кампания стартует уже с 1 апреля. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчёркивал, что призывников не направят служить в новые регионы РФ. 

Комментарии 4

  • Не убегут?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Матвиенковских, медведевских, соловьёвских мажориков не желает призвать ?
    31 марта, Гость   Ответить
  • "Матвиенковских, медведевских, соловьёвских мажориков не желает призвать ?" - Вы решили на святое покуситься? Сдается мне, что это и есть те самые скрепы, о которых нам так много и горячо рассказывали...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Так для касьяновских, ходороковсковских, каспаровских, тютринских мажориков те же самые скрепы. Мажорики даже при коммунистах были, на папиных волгах ездили. Они были и будут всегда. Даже байдоновский мажорик может делать, что хочет и никто ему ничего не сделает. Такова судьба мажорика
    31 марта, Гость   Ответить
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