С 1 апреля по 15 июля в войска призовут 147 тысяч человек

30 марта 2023, 23:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Так, с 1 апреля по 15 июля в войска призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву, в количестве 147 тысяч человек.

Напомним, что осенью 2022 года на военную службу были призваны 120 тыс. человек, а прошлой весной – 134,5 тысячи человек. В среднем в последние годы каждый призыв затрагивал около 130 тысяч человек.

Напомним, призывная кампания стартует уже с 1 апреля. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчёркивал, что призывников не направят служить в новые регионы РФ.