Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за границей

В этом случае на иностранных активах внутри страны могут установить временное руководство

26 апреля 2023, 08:39, ИА Амител

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе указано, что в случае изъятия российских активов, на иностранном имуществе, связанном с недружественными странами, расположенном на территории России, может быть установлено временное руководство.

Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а также имущественные права. При этом финансирование расходов будут производить за счёт доходов от его использования.

Временное управление будет сниматься по решению Путина. Указ вступил в силу.

Битый инжект

На правах рекламы