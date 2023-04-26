Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за границей
В этом случае на иностранных активах внутри страны могут установить временное руководство
26 апреля 2023, 08:39, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе указано, что в случае изъятия российских активов, на иностранном имуществе, связанном с недружественными странами, расположенном на территории России, может быть установлено временное руководство.
Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а также имущественные права. При этом финансирование расходов будут производить за счёт доходов от его использования.
Временное управление будет сниматься по решению Путина. Указ вступил в силу.Битый инжект На правах рекламы
10:21:58 26-04-2023
Теперь и оставшиеся убегут.
12:41:47 26-04-2023
Останутся только те, кто не может за границу доходы вывозить
13:02:33 26-04-2023
Гость (12:41:47 26-04-2023) Останутся только те, кто не может за границу доходы вывозить... Не смеши, наивный
13:13:44 26-04-2023
Гость (13:02:33 26-04-2023) Не смеши, наивный ... Это не я, это тебя санкционеры смешат, веселый
13:23:47 26-04-2023
Гость (13:13:44 26-04-2023) Это не я, это тебя санкционеры смешат, веселый... Ну расскажи тогда чьи счета блокируют в Швеции, информация с наших СМИ, не забудь про Турцию, ОАЭ, Китай. От телевизора отойди уже.
13:57:11 26-04-2023
Гость (13:23:47 26-04-2023) Ну расскажи тогда чьи счета блокируют в Швеции, информация с... Плевать мне и на телевизор, и на те зомбосайты, где тебе лично про счета рассказывают. Есть понятные даже тебе факты, что владеющий активом иностранец может свободно вывезти капитал за границу. Также свободно это может сделать инагент. А попадающему под иностранные санкции сделать это трудней. Этого достаточно и без телевизора, и без твоих смешных зомбосайтов
17:46:07 26-04-2023
Ответим экспроприацией экспроприаторам.