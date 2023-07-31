Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Речь в нем идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по ГПХ
31 июля 2023, 18:54, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно на российские компании как в России, так и за рубежом. Как сообщает "Лента.ру", она составит от 13 до 15%.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Речь в нем идет о россиянах, которые работают на российские организации по трудовым договорам или по ГПХ. Ставка НДФЛ для них составит 13% или 15% при заработке более пяти миллионов рублей в год.
Для штатных сотрудников эта норма начнет действовать со следующего года, а для фрилансеров – с 2025 года.
19:21:19 31-07-2023
Они ваще не будут платить тогда. Напугал.
10:13:34 01-08-2023
Они и не платят. Платят российские организации, в которых они работают. Вообще не понял, в чем изменение. Вроде бы так и было