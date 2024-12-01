Путин подписал закон о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев

Размер санкции составляет до 30 тысяч рублей

01 декабря 2024, 07:35, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1118797

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

Требования к содержанию питомцев установлены законом об ответственном обращении: надлежащий уход, своевременная ветеринарная помощь, запрет на самовыгул, обеспечение безопасности окружающих, выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке.

Ранее наказания за несоблюдение требований к выгулу не было. В соответствии с законом установлены штрафы: для граждан – от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 15 до 30 тыс. рублей.

Владелец может быть освобожден от ответственности, если нарушение допущено не им, а доверенным лицом или животное было украдено. Исключения составляют случаи жестокого обращения с животными без признаков уголовного деяния – для них предусмотрены более строгие меры наказания.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.