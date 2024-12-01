Путин подписал закон о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев
Размер санкции составляет до 30 тысяч рублей
01 декабря 2024, 07:35, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.
Требования к содержанию питомцев установлены законом об ответственном обращении: надлежащий уход, своевременная ветеринарная помощь, запрет на самовыгул, обеспечение безопасности окружающих, выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке.
Ранее наказания за несоблюдение требований к выгулу не было. В соответствии с законом установлены штрафы: для граждан – от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 15 до 30 тыс. рублей.
Владелец может быть освобожден от ответственности, если нарушение допущено не им, а доверенным лицом или животное было украдено. Исключения составляют случаи жестокого обращения с животными без признаков уголовного деяния – для них предусмотрены более строгие меры наказания.
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
09:23:59 01-12-2024
И какое ведомство будет отвечать за эти нарушения???
18:33:06 01-12-2024
Гостья (09:23:59 01-12-2024) И какое ведомство будет отвечать за эти нарушения??? ... полиция контролирует и выписывает штрафы, видишь крупную псину без намордника - 112, и всё
12:55:54 01-12-2024
Сделайте тогда ветеринарную помощь доступной! В единственной гос. клинике на Шевченко не протолкнуться- все чипируют, все в одной очереди. С больным животным стоять пол дня не реально!!!! Про платных и говорить не буду, не для нищего края там цены. Кто виноват и что делать , вопросы вечные для России.
18:34:49 01-12-2024
Гость (12:55:54 01-12-2024) Сделайте тогда ветеринарную помощь доступной! В единственной... регистрация бесплатная, чип ставить не более 700 р с консультацией. Если это вам дорого, то КАК вы содержите и кормите собаку? нужны витамины, натуральное питание, прививки по календарю !!!
19:06:01 01-12-2024
Что такое потенциально опасное животное такса
11:47:54 02-12-2024
Гость (19:06:01 01-12-2024) Что такое потенциально опасное животное такса... Такса, на самом деле, опаснейшая зверюга. Если бы Вы видели, как она из норы тащит барсука, не шутили бы.
10:52:55 02-12-2024
Очередное выколачивание денег из малограмотного народа, для освоения средств за бугром.
11:30:10 02-12-2024
Гость (10:52:55 02-12-2024) Очередное выколачивание денег из малограмотного народа, для ...
пластинку пора сменить
11:48:52 02-12-2024
Гость (11:30:10 02-12-2024) пластинку пора сменить... А вы видели сколько пластинки стОят?
11:51:50 02-12-2024
выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке.
*** самый опасные и вредныфе собаки- всяческие той-терьеры, йорки, чихуахуа и прочие болонки, фоксы и джекрасселы. От них не ждёшь подлости, а они неожиданно и беспричинно цапнуть могут, мама не горюй!