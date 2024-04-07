Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в дома

Документ предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах

07 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Интернет-кабель / Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах. Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторов в многоквартирных домах. Исключением является плата за электричество.

Сети также могут быть размещены в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.

В течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам.