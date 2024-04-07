Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в дома
Документ предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах
07 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах. Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторов в многоквартирных домах. Исключением является плата за электричество.
Сети также могут быть размещены в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.
В течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам.
08:38:18 07-04-2024
Ага... Майнинговые фермы
13:52:05 07-04-2024
Ого, прям целый ЗАКОН для этого, оказывается, нужен! У нас вот подъезд не моется второй месяц, а оплату берут, будет закон какой?
15:25:36 07-04-2024
Гость (13:52:05 07-04-2024) Ого, прям целый ЗАКОН для этого, оказывается, нужен! У нас ... а у нас домкому оплата есть, а домком хрен знает где
17:22:32 07-04-2024
У нас на доме три провайдера, тянут провода на этажи, делая дыры на лестничных площадках. Вопрос, если к этим трём дырам захотят присоедениться ещё дыры для других провайдеров, обвалиться ли лестничный пролёт и кто его будет восстанавливать? У нас уже несущие стены, как решето, всё просверлено под кабели. А на внешних кабелях собирается снег и под ними рушится кирпич! Кто это будет восстанавливать? Закон- дрянь!
09:24:54 08-04-2024
Нэта (17:22:32 07-04-2024) У нас на доме три провайдера, тянут провода на этажи, делая ... Угу, не нужОн нам ваш Ынтернет! Лютый бред пишите. Лестничный пролет не является несущим. Если убрать все лестницы - дом не рухнет. Как правило несущие стены между квартирами. Так что от стояков с кабелями на лестнице вам ни жарко ни холодно. Все лестничные пролеты армированные. Просверленная дырка 5 мм в вашу квартиру, чтобы проложить кабель, не причинит стене никакого вреда.
19:32:21 07-04-2024
Может в начале обязать их провести сетку по всему дому с единым кроссовым шкафом. И путь в этот шкаф ставят свое оборудование. Захотел одного провайдера - воткнули нужный патч корд к вышестоящему оборудованию. И тогда не будет 10 стояков в каждом подъезде. Надоела уже эта паутина. И каждый тащик как хочет и ответственности и норм на это нет.
08:53:15 08-04-2024
Надоели эти канаты из проводов по всему подъезду плюс листовки с рекламой... Весь мир готовится к интернету стандартов 5G, а у нас целый Президент подписывает целый Закон о том, что теперь можно развивать устаревающую технологию. Мда...
16:39:44 08-04-2024
Гость (08:53:15 08-04-2024) Надоели эти канаты из проводов по всему подъезду плюс листов... Что устарело? Гигабитный ethernet? 2,5 Гбит? 10 Гбит? GPON? Удачи вам выловить скоростной радиосигнал сотовой сети в монолитном железобетонном здании, которое не что иное, как клетка Фарадея.