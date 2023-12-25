Путин подписал закон о выплате маткапитала только россиянам
Дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению, учитываться при определении права на выплату не будут
25 декабря 2023, 21:03, ИА Амител
Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на материнский капитал получат только граждане России и только в том случае, если ребенок получает российское гражданство по рождению. Об этом сообщает ТАСС.
"Закон о материнском капитале дополняется нормой о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от их места жительства", – сказано в сообщении.
Также отмечается, что дети, которые не получили российское гражданство по рождению, не будут учитываться при определении права на получение материнского капитала.
Закон в нынешней форме не уточняет того, должно ли гражданство ребенка быть полученным по рождению.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года. Жители новых регионов сохранят право на получение материнского капитала, даже если на момент вступления закона в силу они не являлись гражданами России.
21:23:05 25-12-2023
А тожероссияне получат? А ? Напиши по братски .
22:21:23 25-12-2023
Наши южные гости очень расстроены этим законом. Хотят уехать все от нас...
22:24:41 25-12-2023
ахаха исабек, дильшод и фатьма плачут навзрыд )
07:19:17 26-12-2023
Я думал так и было. Если нет, то это странно
07:57:37 26-12-2023
Гость (07:19:17 26-12-2023) Я думал так и было. Если нет, то это странно... А Вас не удивило что последние 10 лет они целыми аулами сюда прутся? НА улице куча их теток ведет 3-4 ребенка пятым глубоко беременна. У нас прописывать приносят по 10-12 человек в квартире, и будет счастье что хоть один из них немного знает русский.
09:18:29 26-12-2023
Гость (07:57:37 26-12-2023) А Вас не удивило что последние 10 лет они целыми аулами сюда... Они целыми аулами практически все с российскими паспортами - в социальной защите числятся как малообеспеченные.