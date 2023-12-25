Путин подписал закон о выплате маткапитала только россиянам

Дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению, учитываться при определении права на выплату не будут

25 декабря 2023, 21:03, ИА Амител

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на материнский капитал получат только граждане России и только в том случае, если ребенок получает российское гражданство по рождению. Об этом сообщает ТАСС.

"Закон о материнском капитале дополняется нормой о том, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от их места жительства", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что дети, которые не получили российское гражданство по рождению, не будут учитываться при определении права на получение материнского капитала.

Закон в нынешней форме не уточняет того, должно ли гражданство ребенка быть полученным по рождению.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года. Жители новых регионов сохранят право на получение материнского капитала, даже если на момент вступления закона в силу они не являлись гражданами России.