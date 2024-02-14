Путин подписал закон о запрете "наливаек" в регионах
Он наделяет региональные власти дополнительными полномочиями
14 февраля 2024, 13:01, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает региональным властям право запрещать розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков в небольших барах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщает ТАСС.
Этот закон позволит региональным властям вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общественного питания в многоквартирных домах или на прилегающих территориях.
Теперь регионы смогут установить требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.
Кроме того, регионы смогут ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
13:07:57 14-02-2024
Спорим, наши власти положат на этот закон свой лингам?
16:35:03 14-02-2024
Гость (13:07:57 14-02-2024) Спорим, наши власти положат на этот закон свой лингам?... И класть ничего не надо, это не про нас. Нет у нас никаких НАЛИваек, только духоскрепные РАЗЛвайки в пластиковую тару)))
13:09:09 14-02-2024
Не, ну наши депутаты воспримут это не как запрет, а как разрешение!
13:35:03 14-02-2024
и спорить не стоит.. ничего не изменится
13:37:01 14-02-2024
Куда обратиться к нас в доме наливайка пивная, постоянно крутятся личности неопрятной наружности
14:06:46 14-02-2024
Ан12 (13:37:01 14-02-2024) Куда обратиться к нас в доме наливайка пивная, постоянно кру... в Спортлото.
13:42:24 14-02-2024
Вывески поменять. Вместо бочка и ерш написать Призывной пункт СВО. Мигом все опустеет.
13:55:08 14-02-2024
Всё направлено, на то, чтоб алкашку продавали только в крупных сетевых магазинах, так как от наливаек процент не капает верхушкам общества.
16:36:28 14-02-2024
Гость (13:55:08 14-02-2024) Всё направлено, на то, чтоб алкашку продавали только в крупн... Как раз наоборот! Наливайками владеют сами знаете кто. Главный производитель пенных напитков занимается распределением бюджета в краевом заксобрании. Разве у него может, хоть чисто теоретически, возникнуть желание закрыть Наливайки? Продажа в крупных сетях (как в Москве с8 до 23) резко сократит прибыль Наливаек и соответственно, их количество.
13:55:35 14-02-2024
Прям нашим радетелям удар под дых- только собрались продлить время продажи алкоголя и на тебе!!!
14:38:16 14-02-2024
Гость (13:55:35 14-02-2024) Прям нашим радетелям удар под дых- только собрались продлить... Да какой дых? Все будет так, как всегда, т.е. бухаем дальше.
14:43:45 14-02-2024
Закон о запрете наливаек и точка. Зачем ещё добавили на выбор регионам? Чтобы одни оздоравливались, а другие спивались?
14:47:48 14-02-2024
В Индустриальном районе в новстройках каком то доме аж 4 штуки насчитал, внешне все вроде бы благочинно, но одном доме разместить столько наливаек? Это сколько же занесли, чтобы разрешить такое?
15:16:35 14-02-2024
Гость (14:47:48 14-02-2024) В Индустриальном районе в новстройках каком то доме аж 4 шту... Что интересно-никто из пивнух не простаивает. Меньше пейте-сами закроются.
16:01:56 14-02-2024
Гость (14:47:48 14-02-2024) В Индустриальном районе в новстройках каком то доме аж 4 шту... Завидуешь, потому что не в твой карман?
15:42:46 14-02-2024
Надо сразу не давать разрешение на размещение этих наливаек в жилых домах, а не закрывать потом.
16:12:37 14-02-2024
Почему не приняли этот закон на федеральном уровне? А теперь получится что одни регионы примут такой закон и люди будут спокойно жить в своих домах, а другие регионы, в которых сильное алко лобби? Вот и увидим ху из ху. Господа депутаты от всех партий в АКЗС ! Примите закон- избавьте нас, житеелей МКД от этого невыносимого соседства! Мы имеем право на покой в своих домах. Хватит полумер! Только радикальное решение о запрете всех наливаек в жилых домах может в корне изменить ситуацию!!!
16:22:19 14-02-2024
Гость (16:12:37 14-02-2024) Почему не приняли этот закон на федеральном уровне? А теперь... а почему когда транспортный налог отдали на утверждение регионам, у нас в крае он получился выше чем в соседних регионах? живите и не обляпайтесь... особенно наши хрустики мотоциклетные завидуют новосибирцам и прочим соседям.
16:43:43 14-02-2024
в барнео не уберут, тут всё на этом держится.
17:04:09 14-02-2024
Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы нам такое. Сам не пью, но есть злоупотреблящие родственники.
18:58:05 14-02-2024
Гость (17:04:09 14-02-2024) Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы н... Говорят, что в Москве кур доят. Милочка, ну нельзя же быть настолько тупенькой. На Кавказе можно не продавать алкоголь ВООБЩЕ! В этом просто нет необходимости.
19:01:03 14-02-2024
Гость (17:04:09 14-02-2024) Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы н... там другое употребляют.
19:36:36 14-02-2024
Гость (17:04:09 14-02-2024) Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы н... потому и везут оттуда чачу ведрами, вина бочками и "коньяки" цистернами. все за 1 час купить успевают.
18:25:00 14-02-2024
Что вам эти наливайки? Шел с работы усталый, весь день гайки крутил! Хлопнул стаканчик.. и к любимой под бочёк.... Понял, молчу, клубы "голубые устрицы" наше... эээ ваше всё...