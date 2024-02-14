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Путин подписал закон о запрете "наливаек" в регионах

Он наделяет региональные власти дополнительными полномочиями

14 февраля 2024, 13:01, ИА Амител

Краны для разливного алкоголя / Фото: pxhere.com
Краны для разливного алкоголя / Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает региональным властям право запрещать розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков в небольших барах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщает ТАСС.

Этот закон позволит региональным властям вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общественного питания в многоквартирных домах или на прилегающих территориях.

Теперь регионы смогут установить требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Кроме того, регионы смогут ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

законы

Комментарии 24

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Гость

13:07:57 14-02-2024

Спорим, наши власти положат на этот закон свой лингам?

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Гость

16:35:03 14-02-2024

Гость (13:07:57 14-02-2024) Спорим, наши власти положат на этот закон свой лингам?... И класть ничего не надо, это не про нас. Нет у нас никаких НАЛИваек, только духоскрепные РАЗЛвайки в пластиковую тару)))

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Гость

13:09:09 14-02-2024

Не, ну наши депутаты воспримут это не как запрет, а как разрешение!

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Гость

13:35:03 14-02-2024

и спорить не стоит.. ничего не изменится

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Ан12

13:37:01 14-02-2024

Куда обратиться к нас в доме наливайка пивная, постоянно крутятся личности неопрятной наружности

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Гость

14:06:46 14-02-2024

Ан12 (13:37:01 14-02-2024) Куда обратиться к нас в доме наливайка пивная, постоянно кру... в Спортлото.

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Гость

13:42:24 14-02-2024

Вывески поменять. Вместо бочка и ерш написать Призывной пункт СВО. Мигом все опустеет.

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Гость

13:55:08 14-02-2024

Всё направлено, на то, чтоб алкашку продавали только в крупных сетевых магазинах, так как от наливаек процент не капает верхушкам общества.

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Гость

16:36:28 14-02-2024

Гость (13:55:08 14-02-2024) Всё направлено, на то, чтоб алкашку продавали только в крупн... Как раз наоборот! Наливайками владеют сами знаете кто. Главный производитель пенных напитков занимается распределением бюджета в краевом заксобрании. Разве у него может, хоть чисто теоретически, возникнуть желание закрыть Наливайки? Продажа в крупных сетях (как в Москве с8 до 23) резко сократит прибыль Наливаек и соответственно, их количество.

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Гость

13:55:35 14-02-2024

Прям нашим радетелям удар под дых- только собрались продлить время продажи алкоголя и на тебе!!!

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Гость

14:38:16 14-02-2024

Гость (13:55:35 14-02-2024) Прям нашим радетелям удар под дых- только собрались продлить... Да какой дых? Все будет так, как всегда, т.е. бухаем дальше.

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Гость

14:43:45 14-02-2024

Закон о запрете наливаек и точка. Зачем ещё добавили на выбор регионам? Чтобы одни оздоравливались, а другие спивались?

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Гость

14:47:48 14-02-2024

В Индустриальном районе в новстройках каком то доме аж 4 штуки насчитал, внешне все вроде бы благочинно, но одном доме разместить столько наливаек? Это сколько же занесли, чтобы разрешить такое?

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Гость

15:16:35 14-02-2024

Гость (14:47:48 14-02-2024) В Индустриальном районе в новстройках каком то доме аж 4 шту... Что интересно-никто из пивнух не простаивает. Меньше пейте-сами закроются.

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Гость

16:01:56 14-02-2024

Гость (14:47:48 14-02-2024) В Индустриальном районе в новстройках каком то доме аж 4 шту... Завидуешь, потому что не в твой карман?

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Гость

15:42:46 14-02-2024

Надо сразу не давать разрешение на размещение этих наливаек в жилых домах, а не закрывать потом.

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Гость

16:12:37 14-02-2024

Почему не приняли этот закон на федеральном уровне? А теперь получится что одни регионы примут такой закон и люди будут спокойно жить в своих домах, а другие регионы, в которых сильное алко лобби? Вот и увидим ху из ху. Господа депутаты от всех партий в АКЗС ! Примите закон- избавьте нас, житеелей МКД от этого невыносимого соседства! Мы имеем право на покой в своих домах. Хватит полумер! Только радикальное решение о запрете всех наливаек в жилых домах может в корне изменить ситуацию!!!

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Гость

16:22:19 14-02-2024

Гость (16:12:37 14-02-2024) Почему не приняли этот закон на федеральном уровне? А теперь... а почему когда транспортный налог отдали на утверждение регионам, у нас в крае он получился выше чем в соседних регионах? живите и не обляпайтесь... особенно наши хрустики мотоциклетные завидуют новосибирцам и прочим соседям.

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алкаш

16:43:43 14-02-2024

в барнео не уберут, тут всё на этом держится.

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Гость

17:04:09 14-02-2024

Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы нам такое. Сам не пью, но есть злоупотреблящие родственники.

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Гость

18:58:05 14-02-2024

Гость (17:04:09 14-02-2024) Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы н... Говорят, что в Москве кур доят. Милочка, ну нельзя же быть настолько тупенькой. На Кавказе можно не продавать алкоголь ВООБЩЕ! В этом просто нет необходимости.

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Гость

19:01:03 14-02-2024

Гость (17:04:09 14-02-2024) Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы н... там другое употребляют.

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Гость

19:36:36 14-02-2024

Гость (17:04:09 14-02-2024) Говорят, на Кавказе продают алкоголь 1 час в сутки. Вот бы н... потому и везут оттуда чачу ведрами, вина бочками и "коньяки" цистернами. все за 1 час купить успевают.

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гость

18:25:00 14-02-2024

Что вам эти наливайки? Шел с работы усталый, весь день гайки крутил! Хлопнул стаканчик.. и к любимой под бочёк.... Понял, молчу, клубы "голубые устрицы" наше... эээ ваше всё...

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