Путин подписал закон о запрете "наливаек" в регионах

Он наделяет региональные власти дополнительными полномочиями

14 февраля 2024, 13:01, ИА Амител

Краны для разливного алкоголя / Фото: pxhere.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает региональным властям право запрещать розничную продажу пива и слабоалкогольных напитков в небольших барах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщает ТАСС.

Этот закон позволит региональным властям вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общественного питания в многоквартирных домах или на прилегающих территориях.

Теперь регионы смогут установить требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Кроме того, регионы смогут ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.