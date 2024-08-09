Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в кино и книгах

За нарушение грозит до двух лет тюрьмы

09 августа 2024, 07:45, ИА Амител

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За такое правонарушение можно будет получить до двух лет лишения свободы.

Наказание будет применяться к тем, кто ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния или был судим за них.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, за пропаганду в интернете наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, может быть назначен штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. В качестве альтернативы также могут быть назначены исправительные или принудительные работы на срок до двух лет.

Уголовное наказание будет применяться только к тем, кто уже привлекался к административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете два или более раз в течение одного года, либо имеет судимость за подобное преступление.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.