Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в кино и книгах
За нарушение грозит до двух лет тюрьмы
09 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За такое правонарушение можно будет получить до двух лет лишения свободы.
Наказание будет применяться к тем, кто ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния или был судим за них.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, за пропаганду в интернете наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, может быть назначен штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. В качестве альтернативы также могут быть назначены исправительные или принудительные работы на срок до двух лет.
Уголовное наказание будет применяться только к тем, кто уже привлекался к административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете два или более раз в течение одного года, либо имеет судимость за подобное преступление.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
09:20:29 09-08-2024
Это что, теперь французский фильм "Такси" под запретом?
19:43:30 09-08-2024
Гость (09:20:29 09-08-2024) Это что, теперь французский фильм "Такси" под запретом? ... Больше того, книги про Шерлока Холмса теперь наказуемы. А вообще написано нечто непонятное. В заголовке речь идёт про книги и фильмы, начинаешь читать дальше - а тут про интернет. Левое полушарие с правым не дружит?
19:54:14 09-08-2024
Гость (19:43:30 09-08-2024) Больше того, книги про Шерлока Холмса теперь наказуемы. А во... Вот бы вам добавить еще немного серого вещества в межушное пространство , тогда бы вы наверное поняли разницу между констатацией факта в классической литературе (Холмс курил/нюхал) и пропагандой (призывами действовать как Холмс). Но вам же это одинаково, не так ли?
12:52:44 09-08-2024
Получается, что публичная жалоба в интернете на заросли каннабиса возле нашего дома, с приложенной фотографией, тоже будет считаться пропагандой..
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13:53:19 09-08-2024
Гость (12:52:44 09-08-2024) Получается, что публичная жалоба в интернете на заросли канн... Так естественно - автора жалобы найти будет проще, чем наркобарыгу) Так же как и писателей с режиссерами. Зачем ловить реальных продавцов, если можно поднять палку буквально ни на чем, не напрягаясь?
15:38:00 09-08-2024
Гость (12:52:44 09-08-2024) жалоба в интернете на заросли каннабиса.. если снимешь кино - настоящее.. или книгу напишешь то -да