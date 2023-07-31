Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с зарубежных e-mail
Согласно изменениям, теперь регистрация на сайте возможна лишь по российским номерам телефонов, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему или другую информационную систему в РФ
31 июля 2023, 20:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с зарубежных e-mail. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно изменениям, теперь регистрация на сайте возможна лишь по российским номерам телефонов, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему или другую информационную систему в РФ.
Закон начнет действовать с 1 декабря 2023 года. Отметим, что глава государства также подписал закон о запрете иностранцам владеть крупными долями в новостных агрегаторах.
20:56:56 31-07-2023
Телефончиков им захотелось, чтобы сразу найти хозяина, если что-то не по их правилам, медленно но верно выживают из интернета, живём в информационном вакууме.
22:14:34 31-07-2023
Хитрый
09:22:03 01-08-2023
Вместо борьбы с телефонными мошенниками, собирающими свои базы в том числе и среди зарегистрированных пользователей отечественных сервисов, таких, как, к примеру, Biglion, государство озаботлидлсь, чтобы в руки к мошенникам попадали максимально точные и верные данные, теперь ведь для регистрации не получится использовать "5-10минутную почту"...
14:38:48 01-08-2023
Гость (20:56:56 31-07-2023) Телефончиков им захотелось, чтобы сразу найти хозяина, если ... Уже лет 10 как требуется привязка мобилы везде. У меня так аську увели... Когда вышло крупное обновление, захотел поставить. Даже вспомнил свой UIN из нулевых. Пароль, конечно, не вспомнил. Восстановить... только через мобилу. Я пишу в саппорт — а как быть, если для восстановления аккаунта надо ввести мобилу, а у меня она никогда и не была привязана, аккаунту лет 20. Ответ — а никак. ¯\_(ツ)_/¯