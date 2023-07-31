Согласно изменениям, теперь регистрация на сайте возможна лишь по российским номерам телефонов, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему или другую информационную систему в РФ

31 июля 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с зарубежных e-mail. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно изменениям, теперь регистрация на сайте возможна лишь по российским номерам телефонов, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему или другую информационную систему в РФ.

Закон начнет действовать с 1 декабря 2023 года. Отметим, что глава государства также подписал закон о запрете иностранцам владеть крупными долями в новостных агрегаторах.