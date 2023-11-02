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Путин отозвал ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В сопроводительном материале отмечается, что документ позволяет добиться паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием

02 ноября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как сообщает телеканал "360", документ опубликовали сегодня, 2 ноября, на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с момента публикации. В сопроводительном материале отмечается, что документ позволяет добиться паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Выхода из ДВЗЯИ он не предполагает.

Напомним, что ДВЗЯИ запрещает испытательные взрывы ядерных зарядов. Он распространяется на все сферы испытаний и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Документ был подписан Россией в 1996 году и ратифицирован в 2000 году, однако не вступил в силу: его не ратифицировали Соединенные Штаты, Египет, Израиль, Иран и КНР и не пoдписали Индия, КНДР и Пакистан.

Владимир Путин Политика

Комментарии 4

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...

16:39:37 02-11-2023

Это уже не шутки..

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Гость

16:42:57 02-11-2023

... (16:39:37 02-11-2023) Это уже не шутки.. ... и в чем именно не шутки? "его не ратифицировали Соединенные Штаты, Египет, Израиль, Иран и КНР и не пoдписали Индия, КНДР и Пакистан." видать его только беспалый в пьяном угаре подмахнул.

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...

16:40:45 02-11-2023

Сказано в Библии-живые будут завидовать мертвым...

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Гость

07:12:59 03-11-2023

его не ратифицировали Соединенные Штаты, Египет, Израиль, Иран и КНР и не пoдписали Индия, КНДР и Пакистан --- походу он никому нафиг не нужен

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