Путин отозвал ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В сопроводительном материале отмечается, что документ позволяет добиться паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием

02 ноября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как сообщает телеканал "360", документ опубликовали сегодня, 2 ноября, на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с момента публикации. В сопроводительном материале отмечается, что документ позволяет добиться паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Выхода из ДВЗЯИ он не предполагает.

Напомним, что ДВЗЯИ запрещает испытательные взрывы ядерных зарядов. Он распространяется на все сферы испытаний и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Документ был подписан Россией в 1996 году и ратифицирован в 2000 году, однако не вступил в силу: его не ратифицировали Соединенные Штаты, Египет, Израиль, Иран и КНР и не пoдписали Индия, КНДР и Пакистан.