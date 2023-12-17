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Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ

Ранее Госдума приняла закон, который отменяет банковские комиссии при оплате ЖКХ для физцлиц, которым нужна социальная поддержка

17 декабря 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На встрече с руководителями фракций Государственной думы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Как отметил депутат, что Путин поддержал идею освободить пенсионеров от комиссии – льготу распространят на всех людей пенсионного возраста, без каких-либо уточнений.

"Он сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит, пенсионеры", – добавил депутат.НАпомним, что накануне Госдума приняла закон, который отменяет банковские комиссии при оплате ЖКХ для физических лиц, которым требуется социальная поддержка. Перечень категорий граждан готовится правительством, а закон вступит в силу с 1 июля следующего года.

Льготы

Комментарии 12

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Гость

00:33:54 18-12-2023

Этим отменном комиссии, они другими видами - яйцами, курами и многим подобием, вернут себе с лихвой. А у многих останется осадок, отец то наш, отменил комиссию.

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Гость

07:05:17 18-12-2023

В квартире живут двое, пенсионер и непенсионер. Комиссию пополам делить будут или как?

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Гость

07:31:51 18-12-2023

Хорошая новость. Могли и кур оставить и комиссию. У кого авто за 2-3 ляма, а таких на улицах чуть ли 50 %, ни куры, ни комиссия не влияют. А у многих пенсов машины за 200 тысяч или вообще нет

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Гость

07:32:01 18-12-2023

Сейчас налог на имущество после 60 лет не платят, а комиссию будешь до 65 платить.

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Гость

07:43:23 18-12-2023

Берем одного знакомого пенсионера, платит за все квартиры без комиссии, профит.

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Гость

07:45:33 18-12-2023

А если люди пенсионного возраста пользуются онлайн платежами, кому пенсионное удостоверение показывать?

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Гость

08:03:42 18-12-2023

А незадолго до этого эпохального поистине события на 5 лет от пенсии освободили! Спасибо, отцы родные...

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Пенс

08:32:35 18-12-2023

Комиссия - то 100руб. и то с июля. Ха - ха!

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Гость

09:03:40 18-12-2023

без каких-либо уточнений. - А до этого были уточнения, только неработающие пенсионеры и малоимущие.

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Гость

10:20:55 18-12-2023

инвалид не пенсионного возраста тоже пенсионер - значит ему с комиссией платить?

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Гость

12:03:52 18-12-2023

там комиссия-то, 50 рублей, тоже мне помощь

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Гость

15:40:10 18-12-2023

В мобильном приложении сбербанка настроены автоплатежи и я не плачу никакой комиссии (я далеко не пенсионер). У родителей моих пенсионеров тоже кабинет личный и тоже не платят комиссию.

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