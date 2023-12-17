Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ
Ранее Госдума приняла закон, который отменяет банковские комиссии при оплате ЖКХ для физцлиц, которым нужна социальная поддержка
17 декабря 2023, 22:59, ИА Амител
На встрече с руководителями фракций Государственной думы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.
Как отметил депутат, что Путин поддержал идею освободить пенсионеров от комиссии – льготу распространят на всех людей пенсионного возраста, без каких-либо уточнений.
"Он сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит, пенсионеры", – добавил депутат.НАпомним, что накануне Госдума приняла закон, который отменяет банковские комиссии при оплате ЖКХ для физических лиц, которым требуется социальная поддержка. Перечень категорий граждан готовится правительством, а закон вступит в силу с 1 июля следующего года.
00:33:54 18-12-2023
Этим отменном комиссии, они другими видами - яйцами, курами и многим подобием, вернут себе с лихвой. А у многих останется осадок, отец то наш, отменил комиссию.
07:05:17 18-12-2023
В квартире живут двое, пенсионер и непенсионер. Комиссию пополам делить будут или как?
07:31:51 18-12-2023
Хорошая новость. Могли и кур оставить и комиссию. У кого авто за 2-3 ляма, а таких на улицах чуть ли 50 %, ни куры, ни комиссия не влияют. А у многих пенсов машины за 200 тысяч или вообще нет
07:32:01 18-12-2023
Сейчас налог на имущество после 60 лет не платят, а комиссию будешь до 65 платить.
07:43:23 18-12-2023
Берем одного знакомого пенсионера, платит за все квартиры без комиссии, профит.
07:45:33 18-12-2023
А если люди пенсионного возраста пользуются онлайн платежами, кому пенсионное удостоверение показывать?
08:03:42 18-12-2023
А незадолго до этого эпохального поистине события на 5 лет от пенсии освободили! Спасибо, отцы родные...
08:32:35 18-12-2023
Комиссия - то 100руб. и то с июля. Ха - ха!
09:03:40 18-12-2023
без каких-либо уточнений. - А до этого были уточнения, только неработающие пенсионеры и малоимущие.
10:20:55 18-12-2023
инвалид не пенсионного возраста тоже пенсионер - значит ему с комиссией платить?
12:03:52 18-12-2023
там комиссия-то, 50 рублей, тоже мне помощь
15:40:10 18-12-2023
В мобильном приложении сбербанка настроены автоплатежи и я не плачу никакой комиссии (я далеко не пенсионер). У родителей моих пенсионеров тоже кабинет личный и тоже не платят комиссию.