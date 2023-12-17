Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ

Ранее Госдума приняла закон, который отменяет банковские комиссии при оплате ЖКХ для физцлиц, которым нужна социальная поддержка

17 декабря 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На встрече с руководителями фракций Государственной думы президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Как отметил депутат, что Путин поддержал идею освободить пенсионеров от комиссии – льготу распространят на всех людей пенсионного возраста, без каких-либо уточнений.

"Он сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит, пенсионеры", – добавил депутат.НАпомним, что накануне Госдума приняла закон, который отменяет банковские комиссии при оплате ЖКХ для физических лиц, которым требуется социальная поддержка. Перечень категорий граждан готовится правительством, а закон вступит в силу с 1 июля следующего года.