Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить

Таисия уже порепетировала с коллективом ансамбля народного танца имени Моисеева и ее мечта сбылась

26 декабря 2024, 21:04, ИА Амител

На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин снял три шарика с желаниями с елки, когда посетил Международный форум гражданского участия "Мы вместе" в начале декабря. Одно из них принадлежало Таисии – девочка хотела побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева. У девочки хроническая болезнь почек, а в феврале 2022 года ей пересадили почку от мамы.

В разговоре с ребенком Путин поинтересовался, ознакомили ли семью со всей программой, куда входит среди прочего посещения катка и музеев.

"Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Ты подумала, что-нибудь еще в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?" – спросил президент.

Мама девочки, Альбина Леонова, рассказала, что часть программы остается в секрете от детей, чтобы устроить им сюрприз. Однако Таисия уже порепетировала с коллективом и ее мечта сбылась.