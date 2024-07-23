Путин попросил главу Счетной палаты Ковальчука звонить в острых случаях

Он призвал его не стесняться

23 июля 2024, 19:28, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал главу Счетной палаты Бориса Ковальчука самым внимательным образом следить за финансовой дисциплиной и посоветовал ему звонить, если потребуется. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом он сказал во время встречи с Ковальчуком.

"Прямая связь у нас есть – в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", – заявил Путин.

Напомним, что Ковальчук возглавляет Счетную палату с 14 мая 2024 года. При этом в ходе встречи он представил главе государства доклад за весь 2023 год. В частности, за него аудиторам удалось вернуть в бюджет свыше 26 млрд рублей, из которых почти половина – деньги, недополученные из-за необоснованного снижения НДС.