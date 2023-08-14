Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор
Ранее эксперимент проходил в Алтайском крае, Республике Алтай и нескольких других регионах
14 августа 2023, 20:27, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов. Об этом сообщает РИА Новости.
С 1 мая 2018 года эксперимент проходил в Алтайском крае и Республике Алтай. Также нововведение испытывалось в Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус".
Задачами эксперимента, срок которого продлен до 2025 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
Напомним, что с 2023 года "налог на отдых" был увеличен до 100 рублей. В Алтайском крае он взимается лишь в Белокурихе.
11:15:35 15-08-2023
С Алтайскими зарплатами "копеечными", да с растущими "налогами на отдых"!!!!!!!!!!!!Спасибо ((((((((((((((((
13:15:07 15-08-2023
это налог на пребывание в другом регионе, отличном от региона прописки, по существу.