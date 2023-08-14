Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор

Ранее эксперимент проходил в Алтайском крае, Республике Алтай и нескольких других регионах

14 августа 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 мая 2018 года эксперимент проходил в Алтайском крае и Республике Алтай. Также нововведение испытывалось в Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

Задачами эксперимента, срок которого продлен до 2025 года, объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.

Напомним, что с 2023 года "налог на отдых" был увеличен до 100 рублей. В Алтайском крае он взимается лишь в Белокурихе.