Путин поручил губернатору Томенко обратить внимание на здравоохранение

Прежде всего, речь идёт о социально значимых заболеваниях, отметил президент

03 мая 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко обратить особое внимание на вопросы здравоохранения. Об этом президент РФ сказал главе региона 2 мая во время встречи по видеосвязи.

"Вынужден обратить Ваше внимание на высокий уровень заболеваемости в крае, и, прежде всего, речь идёт о социально значимых заболеваниях. Поэтому в целом, на мой взгляд, нужно обратить на это особое внимание, на вопросы здравоохранения", – отметил президент.

По словам Путина, борьба с такими заболеваниями влечёт за собой множество вопросов социального характера, которые должны быть решены для медицинского персонала, врачей и средних медицинских специалистов.