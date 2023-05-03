Путин поручил губернатору Томенко обратить внимание на здравоохранение
Прежде всего, речь идёт о социально значимых заболеваниях, отметил президент
03 мая 2023, 11:55, ИА Амител
Владимир Путин поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко обратить особое внимание на вопросы здравоохранения. Об этом президент РФ сказал главе региона 2 мая во время встречи по видеосвязи.
"Вынужден обратить Ваше внимание на высокий уровень заболеваемости в крае, и, прежде всего, речь идёт о социально значимых заболеваниях. Поэтому в целом, на мой взгляд, нужно обратить на это особое внимание, на вопросы здравоохранения", – отметил президент.
По словам Путина, борьба с такими заболеваниями влечёт за собой множество вопросов социального характера, которые должны быть решены для медицинского персонала, врачей и средних медицинских специалистов.
12:40:52 03-05-2023
Может дело в употреблении большого количества стрессовых продуктов содержащих рафинированый сахар?
12:50:50 03-05-2023
От этого туберкулез?
13:10:40 03-05-2023
Ожирение, сахарный диабет, гипертония, сосудистые и эндокринные нарушения, туберкулез. Дорогие или не качественные медицинские услуги. Дорогой спорт. Курение и алкоголь. Низкие зарплаты и бюджетное питание с высоким содержанием быстрых углеводов. Малоподвижный образ жизни, так как гулять негде и сходить особо тоже. Это все социальная ответственность руководителей региона.
13:55:55 03-05-2023
В нашей поликлинике УЗИ приходится ждать по 4 месяца, приходится идти на платные анализы.
13:57:32 03-05-2023
Терапевт направляет больного к гематологу в краевую поликлинику, а гематолог после результата анализов крови опять направляет в поликлинику по месту жительства для слива крови, а в поликлинике по месту жительства это не делают. Все круг замкнулся. Это в первой поликлинике.
00:28:30 06-05-2023
социально значимых заболеваниях, - это каких? объекты социально значимые - знаю