Путин поручил подготовить проект указа о цифровом удостоверении личности

Над задачей будет работать правительство совместно с ФСБ и МВД

27 марта 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владимир Путин распорядился подготовить проект указа, который определит случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо паспорта.

Над задачей будет работать правительство совместно с ФСБ и МВД. Срок исполнения поручения – до 1 мая, сообщает ТАСС.

Идея электронного паспорта гражданина РФ прорабатывалась в течение 2010-х годов, но сроки запуска неоднократно переносились. Ожидалось, что выдача этих документов начнётся с 2023 года, но летом 2022-го в Минцифры заявили, что проект заморозили из-за "более насущных проблем".