Путин поручил повысить МРОТ опережающими темпами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет предоставить доклад по выполнению этого поручения до 15 марта 2025 года
01 апреля 2024, 21:27, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч рублей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет предоставить доклад по выполнению этого поручения до 15 марта 2025 года. После этого он должен будет ежегодно предоставлять отчет о ходе работ в направлении повышения МРОТ.
Напомним, что в ходе послания Федеральному собиранию глава государства отмечал, что доходы остаются одной из самых острых социальных проблем. Число россиян, которые живут за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек. При этом среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%.
22:08:15 01-04-2024
Идёт 2024 год: зарплата 22000 руб, в месяц, новый автомобиль стоит от 2 млн.руб.
Прошло 6 лет.
Шёл 2030 год: зарплата 35000 руб., новый автомобиль не знаю сколько стоит, но... Сходить один раз в магазин за необходимыми продуктами: 5000 руб. Зарплаты хватит аж на 7 дней.
22:10:10 01-04-2024
и купил три булки хлеба.🤣
09:35:47 02-04-2024
Получил зарплату мильён, (22:10:10 01-04-2024) и купил три булки хлеба.🤣... можно муку покупать и 1 яичко! Выход всегда есть!
10:20:59 02-04-2024
Гость (09:35:47 02-04-2024) можно муку покупать и 1 яичко! Выход всегда есть!... Вам и на хлебе с водой не возбраняется!!!!!!!!!
22:27:26 01-04-2024
чтобы к 2030 году
22:39:38 01-04-2024
До 15 марта 2025 года дожить ещё надо, а уж до 2030 тем более. Может сейчас повысить? Люди то сейчас живут, а не в 2030 году.
10:22:10 02-04-2024
Гость (22:39:38 01-04-2024) До 15 марта 2025 года дожить ещё надо, а уж до 2030 тем боле... Обкормили "затраками" -ТОЧНО!
22:45:00 01-04-2024
Это, конечно, хорошо. Еще бы цены на продукты и услуги не поднимались бы, опережая МРОТ.
23:23:51 01-04-2024
В 30 году 35 тысяч, насмешил.
08:23:58 02-04-2024
Все бюджетники будут получать МРОТ?
10:21:40 02-04-2024
Чучмек (08:23:58 02-04-2024) Все бюджетники будут получать МРОТ?... Бюджетников за людей не считают, судя по скудным зарплатам!
11:15:07 02-04-2024
Гость (10:21:40 02-04-2024) Бюджетников за людей не считают, судя по скудным зарплатам!... Зато они дружно отписываются в месенджерах - кто что делает и как.
09:58:33 02-04-2024
Зачем платить Мишустину столько денег? Доклад бесплатный: МРОТ сегодня - 19222руб. За шесть лет к 2030году с инфляцией 10% эта сумма вырастит до 34088руб, а к концу 2030 года буде 35тыс руб. А вы говорите, что школьная математика в жизни не пригодиться.
10:03:18 02-04-2024
Чтобы повысить МРОТ опережающими в 2 раза темпами достаточно повысить его на 2% и сказать, что инфляция в стране 1% И всё, 87% населения довольны...
11:08:27 02-04-2024
Откуда деньги? Зин? Чиновникам то не всем хватает на хлеб с маслом. А тут не меняя конституции,написанной для нас в 93 нашими врагами, да еще с центробанком... Если только доллар сделать 120 руб?
11:57:52 02-04-2024
Поручить повысить - это не значит повысить. Об этом нужно помнить...