Путин поручил повысить МРОТ опережающими темпами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет предоставить доклад по выполнению этого поручения до 15 марта 2025 года

01 апреля 2024, 21:27, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч рублей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет предоставить доклад по выполнению этого поручения до 15 марта 2025 года. После этого он должен будет ежегодно предоставлять отчет о ходе работ в направлении повышения МРОТ.

Напомним, что в ходе послания Федеральному собиранию глава государства отмечал, что доходы остаются одной из самых острых социальных проблем. Число россиян, которые живут за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек. При этом среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%.