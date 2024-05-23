Путин поручил предусмотреть право пострадавших от ЧС на отпуск

Согласно указу, людям могут предоставить выходные для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности

23 мая 2024, 21:35, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря предусмотреть право пострадавших от ЧС граждан на получение выходных или отпуска для восстановления приемлемых условий жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> право граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на получение оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности", – говорится в документе.

Срок исполнения поручения – 15 декабря. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.