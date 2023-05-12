Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за границу
Глава государства в своём указе отметил, что под влиянием условий социально-экономического характера население России стало чаще покидать государство
12 мая 2023, 22:59, ИА Амител
Президент России Владимир Путин дополнил Концепцию миграционной политики новыми мерами. Как сообщает "Лента.ру", они направлены на снижение оттока населения за границу.
Согласно указу, в 2022 году под влиянием условий социально-экономического характера население России стало чаще покидать государство. В связи с этим в стране нужно принять дополнительные меры по созданию финансовых, социальных и других механизмов сохранения населения путём снижение оттока.
Также в Концепции затронули и жителей новых регионов России. В частности, Путин поручил создать условия для возвращения покинувших их жителей.
23:14:31 12-05-2023
Правильное решение! Может теперь и нам чего-нибудь перепадёт.
04:07:19 13-05-2023
Щас он примет меры, мало не покажется...
07:28:36 13-05-2023
А кто же создал россиянам такие социально-экономические условия?
07:44:55 13-05-2023
Вот теперь заживем! :)
10:16:17 13-05-2023
А как же "Не нравится - уезжайте"?
10:19:21 13-05-2023
правильно, а то учатся некоторые по заграницам. вертайте и этих взад
11:28:48 13-05-2023
Есть главная мера и она очевидна!
13:08:25 13-05-2023
Я бы предложил основную меру, но нельзя: посадят
19:11:27 13-05-2023
Гость (10:19:21 13-05-2023) правильно, а то учатся некоторые по заграницам. вертайте и э... Да они там вертаются в зад- Запад же. Да и в думе все вертаются, такое мнение складывается.