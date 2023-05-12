Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за границу

Глава государства в своём указе отметил, что под влиянием условий социально-экономического характера население России стало чаще покидать государство

12 мая 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дополнил Концепцию миграционной политики новыми мерами. Как сообщает "Лента.ру", они направлены на снижение оттока населения за границу.

Согласно указу, в 2022 году под влиянием условий социально-экономического характера население России стало чаще покидать государство. В связи с этим в стране нужно принять дополнительные меры по созданию финансовых, социальных и других механизмов сохранения населения путём снижение оттока.

Также в Концепции затронули и жителей новых регионов России. В частности, Путин поручил создать условия для возвращения покинувших их жителей.