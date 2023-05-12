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Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за границу

Глава государства в своём указе отметил, что под влиянием условий социально-экономического характера население России стало чаще покидать государство

12 мая 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дополнил Концепцию миграционной политики новыми мерами. Как сообщает "Лента.ру", они направлены на снижение оттока населения за границу.

Согласно указу, в 2022 году под влиянием условий социально-экономического характера население России стало чаще покидать государство. В связи с этим в стране нужно принять дополнительные меры по созданию финансовых, социальных и других механизмов сохранения населения путём снижение оттока.

Также в Концепции затронули и жителей новых регионов России. В частности, Путин поручил создать условия для возвращения покинувших их жителей. 

Комментарии 9

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Гость

23:14:31 12-05-2023

Правильное решение! Может теперь и нам чего-нибудь перепадёт.

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Дмитрий

04:07:19 13-05-2023

Щас он примет меры, мало не покажется...

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Гость

07:28:36 13-05-2023

А кто же создал россиянам такие социально-экономические условия?

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Гость

07:44:55 13-05-2023

Вот теперь заживем! :)

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Гость

10:16:17 13-05-2023

А как же "Не нравится - уезжайте"?

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Гость

10:19:21 13-05-2023

правильно, а то учатся некоторые по заграницам. вертайте и этих взад

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Гость.

11:28:48 13-05-2023

Есть главная мера и она очевидна!

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пессимист

13:08:25 13-05-2023

Я бы предложил основную меру, но нельзя: посадят

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Гость

19:11:27 13-05-2023

Гость (10:19:21 13-05-2023) правильно, а то учатся некоторые по заграницам. вертайте и э... Да они там вертаются в зад- Запад же. Да и в думе все вертаются, такое мнение складывается.

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