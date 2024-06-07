Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан

Он может вырасти с 3 до 10 лет

07 июня 2024, 20:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил продлить с 3 до 10 лет срок софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных накоплений. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он напомнил, что с 1 января 2024 года запущена программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан.

Как пишет "Газета.ru", глава государства отметил, что программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей, поэтому ее следует "донастроить".

"Сейчас он (срок софинансирования сбережений граждан) составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет", – сказал Путин.

Напомним, что накануне первый зампред Сбера Кирилл Царев заявлял, что россияне оформили в негосударственном пенсионном фонде СберНПФ 480 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений. Всего они вложили 18,8 млрд рублей.