Глава государства заявил, что всего в новых субъектах страны обследование прошли свыше 300 тысяч детей

31 мая 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах России. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством, сообщает ТАСС.

В ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала главе государства о том, как в ДНР, ЛНХ, Херсонской и Запорожской областях прошла детская диспансеризация. Путин заявил, что она прошла организованно и дала хорошие результаты.

"На мой взгляд, нужно сделать ещё один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения", – сказал он, поручив представить соответствующие предложения.

Глава государства подчеркнул, что всего в новых регионах России обследование прошли свыше 300 тысяч детей.