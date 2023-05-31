Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах
Глава государства заявил, что всего в новых субъектах страны обследование прошли свыше 300 тысяч детей
31 мая 2023, 22:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах России. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством, сообщает ТАСС.
В ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала главе государства о том, как в ДНР, ЛНХ, Херсонской и Запорожской областях прошла детская диспансеризация. Путин заявил, что она прошла организованно и дала хорошие результаты.
"На мой взгляд, нужно сделать ещё один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения", – сказал он, поручив представить соответствующие предложения.
Глава государства подчеркнул, что всего в новых регионах России обследование прошли свыше 300 тысяч детей.
22:37:05 31-05-2023
Так то правильно, пусть включаются в процесс...