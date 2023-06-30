Путин поручил провести в России пятилетку предпринимательского труда

Также Путин призвал правительство обеспечить своевременное продление механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и оборудования для телекоммуникации

30 июня 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил провести в России пятилетку предпринимательского труда. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил подготовить соответствующие предложения в срок до 1 августа 2023 года.

Также Путин призвал правительство обеспечить своевременное продление механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и оборудования для телекоммуникации.

Отметим, что ранее глава государства призвал помочь в "раскрутке" отечественных компаний. Путин считает, что монополия западного софта на российском рынке не вечна и уже сейчас российские производители способны конкурировать с ними.