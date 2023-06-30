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Путин поручил провести в России пятилетку предпринимательского труда

Также Путин призвал правительство обеспечить своевременное продление механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и оборудования для телекоммуникации

30 июня 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил провести в России пятилетку предпринимательского труда. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил подготовить соответствующие предложения в срок до 1 августа 2023 года.

Также Путин призвал правительство обеспечить своевременное продление механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и оборудования для телекоммуникации.

Отметим, что ранее глава государства призвал помочь в "раскрутке" отечественных компаний. Путин считает, что монополия западного софта на российском рынке не вечна и уже сейчас российские производители способны конкурировать с ними. 

Комментарии 5

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Гость

22:19:26 30-06-2023

Уже сейчас ни какие жалобы на импортозамещателей не принимаются. Травите господа Россию дерьмищем , сидрами, арбузами, детские лагеря...

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Гость

22:37:41 30-06-2023

А доллар то растет, народ нищает каждый день, а он нам про пятилетки рассказывает, ничего не меняется в лучшую сторону от его проектов.

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Гость

02:27:05 01-07-2023

Почему он постоянно падок на всякую вредительскую для народа и страны мерзость. Немедленно пока что то осталось надо проводить индустриализацию по производству ИИ и айти оборудования и технологий а не уводить может быть и не умышленно от развития страны и повышения уровня жизни и благосостояния народа.

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Гость

11:00:23 02-07-2023

Гость (02:27:05 01-07-2023) Почему он постоянно падок на всякую вредительскую для народа... Индустриализация должна идти сразу за национализацией. а этого никто не допустит.

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Гость

10:58:49 02-07-2023

Предпринимателям им это все до лампочки. Они работают за деньги. За лишную сотку мать родную зарежут.

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