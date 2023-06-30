Путин поручил провести в России пятилетку предпринимательского труда
Также Путин призвал правительство обеспечить своевременное продление механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и оборудования для телекоммуникации
30 июня 2023, 21:32, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил провести в России пятилетку предпринимательского труда. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил подготовить соответствующие предложения в срок до 1 августа 2023 года.
Также Путин призвал правительство обеспечить своевременное продление механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и оборудования для телекоммуникации.
Отметим, что ранее глава государства призвал помочь в "раскрутке" отечественных компаний. Путин считает, что монополия западного софта на российском рынке не вечна и уже сейчас российские производители способны конкурировать с ними.
22:19:26 30-06-2023
Уже сейчас ни какие жалобы на импортозамещателей не принимаются. Травите господа Россию дерьмищем , сидрами, арбузами, детские лагеря...
22:37:41 30-06-2023
А доллар то растет, народ нищает каждый день, а он нам про пятилетки рассказывает, ничего не меняется в лучшую сторону от его проектов.
02:27:05 01-07-2023
Почему он постоянно падок на всякую вредительскую для народа и страны мерзость. Немедленно пока что то осталось надо проводить индустриализацию по производству ИИ и айти оборудования и технологий а не уводить может быть и не умышленно от развития страны и повышения уровня жизни и благосостояния народа.
11:00:23 02-07-2023
Гость (02:27:05 01-07-2023) Почему он постоянно падок на всякую вредительскую для народа... Индустриализация должна идти сразу за национализацией. а этого никто не допустит.
10:58:49 02-07-2023
Предпринимателям им это все до лампочки. Они работают за деньги. За лишную сотку мать родную зарежут.