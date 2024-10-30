Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом
Действовать следует как очно, так и дистанционно, с использованием торговых платформ и цифровых каналов рекламы
30 октября 2024, 21:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) масштабировать программу "Сделано в России" для продвижения российской продукции за рубежом и создания позитивного образа страны за ее пределами. Об этом сообщает РБК.
На заседании Госсовета по развитию экспорта Путин заявил, что практику продвижения российских товаров следует расширять. При этом товары с высокой добавленной стоимостью, в частности промышленные, должны быть не только узнаваемы, но и доступны за рубежом. Президент подчеркнул, что действовать следует как очно, так и дистанционно, с использованием торговых платформ и цифровых каналов рекламы.
Отдельно президент добавил, что со стороны бизнеса на малую поддержку государства в регионах поступают жалобы. Российский лидер призвал к разработке дополнительных мер.
23:43:29 30-10-2024
"Эффект" предрешён от пустого чудачества:
"Реклама" не скроет отсутствие КАЧЕСТВА!
06:05:51 31-10-2024
В России есть подобная реклама - Toyota! Управляй мечтой?
07:39:11 31-10-2024
Масло сливочное видимо уже продвинули за бугор😐, теперь мы будем есть турецкое🤪
09:01:10 31-10-2024
Чм дальше, тем чудесатее и чудесатее! А народ-то реально верит!
09:26:29 31-10-2024
Так мы ж вроде Гугл запрещать собрались? И как одно соотносится с другим? Или продвигать предлагается с помощью суверенного российского интернета, если такой вдруг появится?
12:30:13 31-10-2024
Не поможет
15:29:25 31-10-2024
Забавно, вместо 217 000 станков мы производим менее 8 000, электронику можно забыть, легкую промышленность тоже. Так что мы продаем? Лес, воду, ресурсы? Смешно.