Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

Действовать следует как очно, так и дистанционно, с использованием торговых платформ и цифровых каналов рекламы

30 октября 2024, 21:55, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) масштабировать программу "Сделано в России" для продвижения российской продукции за рубежом и создания позитивного образа страны за ее пределами. Об этом сообщает РБК.

На заседании Госсовета по развитию экспорта Путин заявил, что практику продвижения российских товаров следует расширять. При этом товары с высокой добавленной стоимостью, в частности промышленные, должны быть не только узнаваемы, но и доступны за рубежом. Президент подчеркнул, что действовать следует как очно, так и дистанционно, с использованием торговых платформ и цифровых каналов рекламы.

Отдельно президент добавил, что со стороны бизнеса на малую поддержку государства в регионах поступают жалобы. Российский лидер призвал к разработке дополнительных мер.