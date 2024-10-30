НОВОСТИЭкономика

Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

Действовать следует как очно, так и дистанционно, с использованием торговых платформ и цифровых каналов рекламы

30 октября 2024, 21:55, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) масштабировать программу "Сделано в России" для продвижения российской продукции за рубежом и создания позитивного образа страны за ее пределами. Об этом сообщает РБК.

На заседании Госсовета по развитию экспорта Путин заявил, что практику продвижения российских товаров следует расширять. При этом товары с высокой добавленной стоимостью, в частности промышленные, должны быть не только узнаваемы, но и доступны за рубежом. Президент подчеркнул, что действовать следует как очно, так и дистанционно, с использованием торговых платформ и цифровых каналов рекламы.

Отдельно президент добавил, что со стороны бизнеса на малую поддержку государства в регионах поступают жалобы. Российский лидер призвал к разработке дополнительных мер.

Экономика Владимир Путин бизнес

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

23:43:29 30-10-2024

"Эффект" предрешён от пустого чудачества:
"Реклама" не скроет отсутствие КАЧЕСТВА!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:05:51 31-10-2024

В России есть подобная реклама - Toyota! Управляй мечтой?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

07:39:11 31-10-2024

Масло сливочное видимо уже продвинули за бугор😐, теперь мы будем есть турецкое🤪

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:10 31-10-2024

Чм дальше, тем чудесатее и чудесатее! А народ-то реально верит!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:29 31-10-2024

Так мы ж вроде Гугл запрещать собрались? И как одно соотносится с другим? Или продвигать предлагается с помощью суверенного российского интернета, если такой вдруг появится?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пессимист

12:30:13 31-10-2024

Не поможет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:25 31-10-2024

Забавно, вместо 217 000 станков мы производим менее 8 000, электронику можно забыть, легкую промышленность тоже. Так что мы продаем? Лес, воду, ресурсы? Смешно.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров