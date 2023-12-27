Путин поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов
Президент отметил, что существуют "разные подходы", которые в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов
27 декабря 2023, 22:30, ИА Амител
Правительство должно разработать системные подходы к оплате труда педагогов. Как сообщает РИА Новости, соответствующее поручение сделал президент Владимир Путин во время заседания Госсовета.
Путин отметил, что существуют "разные подходы", которые в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов.
"Нужно двигаться в этом направлении", – сказал он.Глава государства отметил, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы. По мнению президента, в стране необходимо сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, обязательно задействовать потенциал "Сириуса", платформы "Россия – страна возможностей", а также движения детей и молодежи.
22:39:04 27-12-2023
Все придет теперь в норму
23:46:41 27-12-2023
Понтов не жалеть - денег не давать))) Пошла жара пепревыборная)))
06:23:43 28-12-2023
Это у них , что человек может одинаково делать утреннюю пробежку , подтягиваться на турники и всё такое , не суть важно где он находится , в Улан-Удэ , в Новосибирске или Хабаровске , что смена места жительства не влияет на рецепт приготовления борща или салата оливье , свекла , морковь , капуста и картофель человека будут преследовать везде , где бы он не находился . Погоня за синей птицей окажется напрасной .
09:10:43 28-12-2023
Какие простые и вместе с тем великие слова...
12:06:55 28-12-2023
Интересно, а кто нибудь помнит что были майские указы касающиеся оплаты труда учителей? Это не считается системным подходом? Если тогда это было пустой болтовней, то вероятно сегодня это 100% пустая болтовня. Сколько там на так называемую оборонку угрохано средств?
15:17:43 28-12-2023
"Правительство должно разработать системные подходы к оплате труда педагогов". Должно, ну и что? Какие, когда не важно.
06:45:14 29-12-2023
После таких системных подходов к оплате труда становится только хуже.