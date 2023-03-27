Путин поручил упростить использование карты болельщика в России

В первую очередь изменения должны коснуться выдачи документа детям, инвалидам и пенсионерам

27 марта 2023, 21:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) упростить использование карты болельщика россиянами. Как сообщает ТАСС, в первую очередь изменения должны коснуться выдачи документа детям, инвалидам и пенсионерам.

Срок исполнения поручения – 1 мая. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Напомним, что закон о паспорте болельщика, вступивший в силу 1 июня, вызвал резкую критику со стороны фанатов клубов РПЛ и ряда профессионалов. Фанаты 15 из 16 клубов элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.