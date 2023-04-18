Путин посетил Херсонскую область и ЛНР

Глава государства заслушал доклады об обстановке и поздравил военнослужащих с Пасхой

18 апреля 2023, 12:09, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб группировки нацгвардии "Восток" в ЛНР, пишет РИА Новости.

В штабе "Днепра" президент заслушал доклады военачальников, а также попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлении.

В "Востоке" глава государства также выслушал доклады офицеров.

Кроме того, в ходе визитов Владимир Путин поздравил военнослужащих с Пасхой.