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Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве

Главу государства встретили сопредседатели штаба — Машков, Жога и Лысенко

17 января 2024, 23:07, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который работает уже около месяца в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу государства встретили сопредседатели штаба – режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач московской горбольницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.

Машков рассказал, что с 23 декабря было собрано более 2,5 млн подписей. Лысенко же рассказала главе государства, что штаб посещают граждане, которые не только хотят поставить подпись, но и внести предложения.

Владимир Путин выборы

Комментарии 4

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Гость

23:52:23 17-01-2024

Машков с ними что-ли?

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Андрей

11:03:53 18-01-2024

НУ да! А добраться и показаться людям, слова нужные сказать, лично доехать до граждан России, в т.ч. до Барнаула - слабо. И так до всей России, что не в кольце Москвы - до Омска, Тюмени, Кемерова, Абакана, Новосиба, Иркутска, Читы, Владика, и т.д.

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Гость

11:14:27 18-01-2024

Андрей (11:03:53 18-01-2024) НУ да! А добраться и показаться людям, слова нужные сказать,... И так пробок хватает, нафиг тут не нужны никакие посетители. А если слова тебе каких-то надо, сходи к попу, он тебе за деньги нарисует нужную картину бытия.

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Гость

14:06:48 18-01-2024

Переживает все же.

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