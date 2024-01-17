Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве

Главу государства встретили сопредседатели штаба — Машков, Жога и Лысенко

17 января 2024, 23:07, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который работает уже около месяца в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу государства встретили сопредседатели штаба – режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач московской горбольницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.

Машков рассказал, что с 23 декабря было собрано более 2,5 млн подписей. Лысенко же рассказала главе государства, что штаб посещают граждане, которые не только хотят поставить подпись, но и внести предложения.