Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве
Главу государства встретили сопредседатели штаба — Машков, Жога и Лысенко
17 января 2024, 23:07, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который работает уже около месяца в Гостином Дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Главу государства встретили сопредседатели штаба – режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач московской горбольницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.
Машков рассказал, что с 23 декабря было собрано более 2,5 млн подписей. Лысенко же рассказала главе государства, что штаб посещают граждане, которые не только хотят поставить подпись, но и внести предложения.
23:52:23 17-01-2024
Машков с ними что-ли?
11:03:53 18-01-2024
НУ да! А добраться и показаться людям, слова нужные сказать, лично доехать до граждан России, в т.ч. до Барнаула - слабо. И так до всей России, что не в кольце Москвы - до Омска, Тюмени, Кемерова, Абакана, Новосиба, Иркутска, Читы, Владика, и т.д.
11:14:27 18-01-2024
Андрей (11:03:53 18-01-2024) НУ да! А добраться и показаться людям, слова нужные сказать,... И так пробок хватает, нафиг тут не нужны никакие посетители. А если слова тебе каких-то надо, сходи к попу, он тебе за деньги нарисует нужную картину бытия.
14:06:48 18-01-2024
Переживает все же.