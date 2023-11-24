Путин пошутил, что глава Сбербанка Греф копает себе яму, развивая в компании ИИ
Об этом он заявил в ходе осмотра выставки на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
24 ноября 2023, 21:29, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф копает себе яму, когда развивает в компании решения на основе искусственного интеллекта по автоматизации решений высшего менеджмента. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе осмотра выставки на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Во время осмотра экспозиции Путин увидел стенд "Демонстрация LLM для работы с текстом: ответы на вопросы, суммаризация текстов и др.". Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" банка Виктория Дочкина рассказала главе государства, что лишь недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе нейросетей считалась невозможной. Однако уже сейчас специалисты работают в этом направлении.
"Ваша работа не приведет к увольнению?" – спросил Путин, показывая на Грефа. "Копаешь сам себе", – пошутил президент.
Главу государства также ознакомили и с другими возможностями искусственного интеллекта. Ему дали прослушать две музыкальных композиции, одну из которых написала нейросеть, и Путин верно угадал, какая написана человеком.
09:37:15 25-11-2023
Путин пошутил. Смешно)
15:11:39 25-11-2023
Элен без ребят (09:37:15 25-11-2023) Путин пошутил. Смешно)... Элен написала. Тупо. )