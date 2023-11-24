Путин пошутил, что глава Сбербанка Греф копает себе яму, развивая в компании ИИ

Об этом он заявил в ходе осмотра выставки на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

24 ноября 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф копает себе яму, когда развивает в компании решения на основе искусственного интеллекта по автоматизации решений высшего менеджмента. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе осмотра выставки на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Во время осмотра экспозиции Путин увидел стенд "Демонстрация LLM для работы с текстом: ответы на вопросы, суммаризация текстов и др.". Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" банка Виктория Дочкина рассказала главе государства, что лишь недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на основе нейросетей считалась невозможной. Однако уже сейчас специалисты работают в этом направлении.

"Ваша работа не приведет к увольнению?" – спросил Путин, показывая на Грефа. "Копаешь сам себе", – пошутил президент.

Главу государства также ознакомили и с другими возможностями искусственного интеллекта. Ему дали прослушать две музыкальных композиции, одну из которых написала нейросеть, и Путин верно угадал, какая написана человеком.