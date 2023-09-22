Путин пошутил над Грефом, который попросил 1 млрд рублей из федерального бюджета

Глава Сбера напомнил, что финансовая помощь необходима в строительстве школ

22 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбера Германом Грефом, который попросил выделять из бюджета 1 млрд рублей ежегодно на поддержку учебного проекта банка в сфере IT. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что "такому богатому" человеку, вероятно, было стыдливо просить такую сумму.

Напомним, что вчера Путин посетил Великий Новгород и побывал в кампусе "Школы 21". Это проект Сбера, который предлагает бесплатно получить образование в IT-сфере мирового уровня. Сейчас кампусы этого проекта открыты в столице России, а также в Новосибирске, Казани и Сургуте.

В ходе беседы Греф заявил, что если бы Путин по результатам поездки смог бы дать "поручение поддержать", то от федерального центра в этом была бы большая помощь. Глава Сбера напомнил, что финансовая помощь необходима в строительстве школ. Путин спросил, сколько требуется на эти задачи. Греф ответил, что 1 млрд рублей в год будет достаточно.

"Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно", – пошутил Путин.Греф в ответ отметил, что банк инвестировал в это огромные деньги. Президент подчеркнул, что знает об этом, однако "лишний миллиард не помешает" из федерального бюджета.