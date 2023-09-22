Путин пошутил над Грефом, который попросил 1 млрд рублей из федерального бюджета
Глава Сбера напомнил, что финансовая помощь необходима в строительстве школ
22 сентября 2023, 06:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбера Германом Грефом, который попросил выделять из бюджета 1 млрд рублей ежегодно на поддержку учебного проекта банка в сфере IT. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что "такому богатому" человеку, вероятно, было стыдливо просить такую сумму.
Напомним, что вчера Путин посетил Великий Новгород и побывал в кампусе "Школы 21". Это проект Сбера, который предлагает бесплатно получить образование в IT-сфере мирового уровня. Сейчас кампусы этого проекта открыты в столице России, а также в Новосибирске, Казани и Сургуте.
В ходе беседы Греф заявил, что если бы Путин по результатам поездки смог бы дать "поручение поддержать", то от федерального центра в этом была бы большая помощь. Глава Сбера напомнил, что финансовая помощь необходима в строительстве школ. Путин спросил, сколько требуется на эти задачи. Греф ответил, что 1 млрд рублей в год будет достаточно.
"Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно", – пошутил Путин.Греф в ответ отметил, что банк инвестировал в это огромные деньги. Президент подчеркнул, что знает об этом, однако "лишний миллиард не помешает" из федерального бюджета.
06:34:47 22-09-2023
Привыкли "слуги народа" к тому, что государственный бюджет как собственный карман...
07:57:05 22-09-2023
У богатых буржуев есть стыд?
08:05:04 22-09-2023
Над грефом надо не смеяться, а на Колыму отправлять!
10:01:16 22-09-2023
влад (08:05:04 22-09-2023) Над грефом надо не смеяться, а на Колыму отправлять!... нельзя на Колыму, там люди живут
08:54:07 22-09-2023
Закрывает офисы сбера, убирает банкоматы - вредитель
09:32:14 22-09-2023
Гость (08:54:07 22-09-2023) Закрывает офисы сбера, убирает банкоматы - вредитель... А вам обязательно надо пойти в офисе постоять чтоб коммуналочку заплатить? и вы прям наличку каждые пять минут снимаете ? По-моему всё уже настолько просто и удобно сделано, что их (офисов и банкоматов) не надо на каждом углу.
10:20:54 22-09-2023
Гость (09:32:14 22-09-2023) А вам обязательно надо пойти в офисе постоять чтоб коммунало... вы имели в виду приложение? и наверное вы хотели сказать - было удобно. Приложения больше нет, а заходить через сайт, это тот еще квест с 100500 смс и паролями и пр.ерудной. Мне теперь тоже, проще дойти до сбера, чем зайти через телефон и что то оплатить
17:11:22 22-09-2023
Гость (10:20:54 22-09-2023) вы имели в виду приложение? и наверное вы хотели сказать - б... А куда ж оно делось-то, приложение ? Как было, так и есть. У меня мама 76 лет, прекрасно ориентируется в нем и за квартиру платит через приложение системы Город, никаких проблем. Может просто нужно попытаться разобраться, а не ныть ? Уже давно забыли что такое наличка, практически ей не пользуемся
10:27:13 22-09-2023
Гость (09:32:14 22-09-2023) А вам обязательно надо пойти в офисе постоять чтоб коммунало... У тебя мама, папа , бабушка, дедушка есть? Глупый!!!
09:47:44 22-09-2023
Наличка нужна. Не все еще приобшились. А не так давно во многих магазинах висел интернет и были проблемы. Да и сейчас периодически с интернетом бывают проблемы, недавно в Леруа Мерлен 67 рублей безналом 20 минут платил, я им сотку уже наличкой давал, лишь бы не ждать когда комп отвиснет и выдаст чек
07:44:07 23-09-2023
Гость (09:47:44 22-09-2023) Наличка нужна. Не все еще приобшились. А не так давно во мно... По времени , х обратил внимание, ЧАСТО РАСЧЕТ КАРТОЙ ИЛИ ТЛФ ВРЕМЯ ЗАНИМАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛИЧНЫМИ.
10:00:21 22-09-2023
Пошутил и выделит?
10:49:50 22-09-2023
Друзьям все, а для остальных закон.
10:56:18 22-09-2023
Гость (10:00:21 22-09-2023) Пошутил и выделит?... само собой... Вот почему-то пенсионерам не смешно :(
11:19:16 22-09-2023
Оборжались просто, какая смешная шутка.
11:31:52 22-09-2023
Инвестировал Греф денег в IT-проекты??? Что за показуха и чушь. Это мы - пользователи сбера инвестировали. Какой бюджет??? Смотрите сами: любые манипуляции в цифровом сбере платные, обслуживание карт, переводы между собственными счетами, в том числе из кредитных карт. Оплаты в другие банки, в том числе за коммунальные и другие услуги. КЭШбеками увлекают и, думают, что из пользователей множество "слабоумных". Понятно, что в наше время надо за всё платить, но не такие же цены за обслуживание систем электронного обслуживания...!!! Как только мы "прикурим", что электронные платежи удобны и быстры, как только пользователей приложений и банковских услуг станет достаточно для их маклей, то резко ограничат или сделают также платными любые, пользующиеся спросам, услуги. Кроме того, "старший брат" особенно пристально уже начинает следить и анализировать наши расходы и доходы. Как вы думаете, для какой цели. Правильно - налогообложения. Короче говоря, мы еще в стадии становления процессов легального отъёма средств, при чём при полном патронаже и зелёном семафоре властвующих.
11:51:29 22-09-2023
У Грефа на Телецком озере напротив Яйлю очень неплохая база отдыха. Только издалека в бинокль на неё можно посмотреть.
11:57:16 22-09-2023
Дошутились уже.
13:08:00 22-09-2023
Над Грефом надо плакать... это яма в аппетитах...
13:11:15 22-09-2023
Сбер государственный... Должен работать для народа и помогать народу...
15:58:30 22-09-2023
самый отстойный банк, кому он нужен