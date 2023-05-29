Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК
Сама военно-промышленная комиссия РФ была образована в 1999 году в целях организации госполитики ОПК и военно-технического обеспечения страны
29 мая 2023, 23:22, ИА Амител
Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства, он будет принимать оперативные решения в этой отрасли.
Напомним, что сама военно-промышленная комиссия РФ была образована в 1999 году в целях организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), военно-технического обеспечения обороны России. Председателем ВПК является Владимир Путин.
Согласно указу, на президиум будут возложены полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, которые относятся к ведению коллегии ВПК.
07:38:43 30-05-2023
Может гиперзвук производить будут
21:28:02 30-05-2023
Очередная бюрократическая ничего не дающая в конечном счете тусовка. Только Национализация Стратегических отраслей экономики особенно промышленности и в первую очередь ВПК. 20 лет дурачились а теперь жизнь заставляет засучивать рукава и ежедневно ежечасно заниматься производством.
22:59:38 30-05-2023
Гость (21:28:02 30-05-2023) Очередная бюрократическая ничего не дающая в конечном счете ... а где про глобализм с сионизмом мировыми нытье?