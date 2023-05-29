Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК

Сама военно-промышленная комиссия РФ была образована в 1999 году в целях организации госполитики ОПК и военно-технического обеспечения страны

29 мая 2023, 23:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства, он будет принимать оперативные решения в этой отрасли.

Напомним, что сама военно-промышленная комиссия РФ была образована в 1999 году в целях организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), военно-технического обеспечения обороны России. Председателем ВПК является Владимир Путин.

Согласно указу, на президиум будут возложены полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, которые относятся к ведению коллегии ВПК.