Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил
Число военных достигнет 1,5 млн человек
16 сентября 2024, 18:55, ИА Амител
Солдаты / Фото: amic.ru
Президент России Владимир Путин увеличил численность ВС РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства также поручил правительству России выделить Минобороны РФ деньги из бюджета, которые потребуются для исполнения президентского указа.
В соответствии с предыдущим указом президента от 1 декабря 2023 года, штатная численность ВС была установлена на уровне 2 209 130 человек. Из них было 1,320 млн военных.
22:57:19 16-09-2024
Смелости себе лучше бы постановил указать.
23:29:08 16-09-2024
Кто же их всех кормить и содержать будет
07:33:43 17-09-2024
Мы и будем кормить и содержать, потому что они НАШИ.
07:52:37 17-09-2024
Это всяко лучше чем увеличить за счет мобилизации. Запад через левые схемы энергоносители все равно покупает, покормит и посодержит еще. А там может и договорятся
10:49:23 17-09-2024
Так и не ясно, зачем нам ядерка?
10:49:39 17-09-2024
щас разворуют все , уже наверное ручки потирают ...
11:14:20 17-09-2024
Безумие торжествует.
16:41:35 17-09-2024
Спросите женщин России, они смогут нарожать такое количество солдат, при нехватке рабочих рук в экономике?