Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил

Число военных достигнет 1,5 млн человек

16 сентября 2024, 18:55, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин увеличил численность ВС РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также поручил правительству России выделить Минобороны РФ деньги из бюджета, которые потребуются для исполнения президентского указа.

В соответствии с предыдущим указом президента от 1 декабря 2023 года, штатная численность ВС была установлена на уровне 2 209 130 человек. Из них было 1,320 млн военных.