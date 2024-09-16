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Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил

Число военных достигнет 1,5 млн человек

16 сентября 2024, 18:55, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru
Солдаты / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин увеличил численность ВС РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также поручил правительству России выделить Минобороны РФ деньги из бюджета, которые потребуются для исполнения президентского указа.

В соответствии с предыдущим указом президента от 1 декабря 2023 года, штатная численность ВС была установлена на уровне 2 209 130 человек. Из них было 1,320 млн военных.

Владимир Путин Армия

Комментарии 8

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9

22:57:19 16-09-2024

Смелости себе лучше бы постановил указать.

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Гость

23:29:08 16-09-2024

Кто же их всех кормить и содержать будет

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Гость

07:33:43 17-09-2024

Мы и будем кормить и содержать, потому что они НАШИ.

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Гость

07:52:37 17-09-2024

Это всяко лучше чем увеличить за счет мобилизации. Запад через левые схемы энергоносители все равно покупает, покормит и посодержит еще. А там может и договорятся

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И

10:49:23 17-09-2024

Так и не ясно, зачем нам ядерка?

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гость

10:49:39 17-09-2024

щас разворуют все , уже наверное ручки потирают ...

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Гость

11:14:20 17-09-2024

Безумие торжествует.

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Гость

16:41:35 17-09-2024

Спросите женщин России, они смогут нарожать такое количество солдат, при нехватке рабочих рук в экономике?

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