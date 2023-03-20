Путин потребовал оперативно пресекать провокации и незаконные акции

Глава государства добавил, что в этом плане перед полицией стоят серьёзные задачи, однако начинать "нужно с себя"

20 марта 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин назвал попытки раскачать Россию изнутри одним из ключевых направлений деятельности противников страны. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии МВД – запись выступления опубликовали на сайте Кремля.

Путин призвал пресекать любые попытки повлиять на ситуацию внутри страны. Такие действия он назвал одним из ключевых направлений работы противников России.

"Это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников – мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи – раскачать общество изнутри", – сказал Путин.

Глава государства добавил, что в этом плане перед полицией стоят серьёзные задачи. При этом Путин подчеркнул, что "начинать нужно с себя", не допуская несправедливости и нарушения законных прав граждан России.