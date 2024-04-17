Путин потребовал организовать работу по оценке ущерба от паводков
Президент подчеркнул, что работа комиссий должна начинаться сразу, как только с пострадавшей территории отступает вода
17 апреля 2024, 21:55, ИА Амител
Санниково / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru
Президент России Владимир Путин потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя! Чтобы без пауз", – сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он добавил, что работа комиссий должна начинаться сразу, как только с пострадавшей территории отступает вода.
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22:49:01 17-04-2024
А кто главнее, Путин или Бастрыкин ???
09:33:59 18-04-2024
спасибо, что подсказал
15:36:26 19-04-2024
А дамбу нормальную нельзя было... ах да.. ручное управление ..