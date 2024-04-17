Путин потребовал организовать работу по оценке ущерба от паводков

Президент подчеркнул, что работа комиссий должна начинаться сразу, как только с пострадавшей территории отступает вода

17 апреля 2024, 21:55, ИА Амител

Санниково / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Президент России Владимир Путин потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя! Чтобы без пауз", – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что работа комиссий должна начинаться сразу, как только с пострадавшей территории отступает вода.