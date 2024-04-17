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Путин потребовал организовать работу по оценке ущерба от паводков

Президент подчеркнул, что работа комиссий должна начинаться сразу, как только с пострадавшей территории отступает вода

17 апреля 2024, 21:55, ИА Амител

Санниково / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru
Санниково / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Президент России Владимир Путин потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя! Чтобы без пауз", – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что работа комиссий должна начинаться сразу, как только с пострадавшей территории отступает вода.

Владимир Путин Происшествия
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Комментарии 3

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Гость

22:49:01 17-04-2024

А кто главнее, Путин или Бастрыкин ???

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гость

09:33:59 18-04-2024

спасибо, что подсказал

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Ути-пути

15:36:26 19-04-2024

А дамбу нормальную нельзя было... ах да.. ручное управление ..

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