Путин поздравил ЦИК с 30-летием
Он отметил, что за прошедшие годы избирательная система в стране прошла большой путь
24 сентября 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Владимир Путин поздравил с 30-летием Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщают "Известия".
Путин подчеркнул независимость комиссии и добавил, что от действий сотрудников зависит доверие избирателей к результатам выборов.
Он также отметил, что за прошедшие годы избирательная система прошла большой путь и продолжает совершенствоваться, включая в себя новые технологии.
Особенно Путин поблагодарил сотрудников ЦИК за проведение голосования в новых регионах.
00:58:41 26-09-2023
Путин поздравил ЦИрК с 30-летием