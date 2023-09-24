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Путин поздравил ЦИК с 30-летием

Он отметил, что за прошедшие годы избирательная система в стране прошла большой путь

24 сентября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Владимир Путин поздравил с 30-летием Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщают "Известия".

Путин подчеркнул независимость комиссии и добавил, что от действий сотрудников зависит доверие избирателей к результатам выборов.

Он также отметил, что за прошедшие годы избирательная система прошла большой путь и продолжает совершенствоваться, включая в себя новые технологии.

Особенно Путин поблагодарил сотрудников ЦИК за проведение голосования в новых регионах.

Владимир Путин выборы

Комментарии 1

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00:58:41 26-09-2023

Путин поздравил ЦИрК с 30-летием

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