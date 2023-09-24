Путин поздравил ЦИК с 30-летием

Он отметил, что за прошедшие годы избирательная система в стране прошла большой путь

24 сентября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Владимир Путин поздравил с 30-летием Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщают "Известия".

Путин подчеркнул независимость комиссии и добавил, что от действий сотрудников зависит доверие избирателей к результатам выборов.

Он также отметил, что за прошедшие годы избирательная система прошла большой путь и продолжает совершенствоваться, включая в себя новые технологии.

Особенно Путин поблагодарил сотрудников ЦИК за проведение голосования в новых регионах.