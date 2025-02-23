Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных

Этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту

23 февраля 2025, 13:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества. Как сообщает пресс-служба Кремля, он отметил, что этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинское дело стало профессией и высоким призванием, и ко всем, кто встал на защиту Родины.

В своем обращении глава государства напомнил, что 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

"Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", – подчеркнул Путин.

Российский лидер также поблагодарил защитников страны за безупречную службу Родине и выразил уверенность, что военные будут и впредь надежно защищать государство и народ.