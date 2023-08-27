Он отметил, что эта профессия требует определенных компетенций и личных качеств

27 августа 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Его слова передает сайт Кремля.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии", - сказал Путин.

Он добавил, что шахтер - сложная профессия, которая требует определенных компетенций и личных качеств, среди которых выдержка, мужество, стойкость и самоотдача.